В деле об убийстве журналиста Листьева была допущена ошибка, но его всё ещё можно раскрыть

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В деле об убийстве журналиста Владислава Листьева были допущены ошибки, однако, его всё ещё можно раскрыть, об этом заявил бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов в интервью для Аналитического центра ТАСС.
«Были вопросы, связанные с некой, ну что ли, даже недобросовестностью работников, в особенности оперативных служб, когда утекала информация из следственно-оперативной группы. Я даже потом видел, какие документы утекали», — отметил Скуратов.
По его мнению, дело Листьева всё ещё может быть раскрыто.
Напомним, 1 марта 1995 года Листьев поздно возвращался домой. Журналист зашёл в подъезд, где в него дважды выстрелил неизвестный. От полученных травм Листьев скончался на месте.
Спустя практически 30 лет ни исполнителей, ни заказчиков убийства найти не удалось.
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