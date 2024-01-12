Автоэксперт Колодочкин раскрыл оптимальный пробег для замены масла в машине

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Эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин отметил, что оптимально заменять машинное масло необходимо каждые 5-7 км пробега.
Он отметил, что при таком условии мотор прослужит долго.
Однако, при не столь больших нагрузках на автомобиль и его редком использовании допускается замена машинного масла каждые 15 км пробега.
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«Бывалые автовладельцы, привыкшие ко всему, вообще меняют масло каждые 5-7 тыс. км. И это оптимальный вариант, чтобы мотор прослужил долго. Но при такой частой замене ни в коем случае нельзя покупать самое дешевое и плохое масло в расчете на то, что через несколько тысяч километров его все равно придется сливать», — прояснил в беседе с Газета.ру Колодочкин.
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Мелисса Тимофеева