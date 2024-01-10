Автоэксперт Сажин рекомендовал не напрягать водителям руки при долгих поездках

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что за рулём при длительных поездках водителям не следует сильно напрягать руки для того, чтобы предотвратить излишнюю нагрузку на спину.
«Нужно сделать так, чтобы руки не напрягались и запястье находилось на руле. Тогда не будет нагрузки на спину. Раньше большинство автомобилей были со сцеплением, и при выжатом сцеплении колено было чуть согнуто. Сейчас же педали настраиваются так, чтобы нога свободно перемещалась», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Для того, чтобы не было искривления позвоночника, автомобилисту необходимо держаться за руль двумя руками.
Полезным, считает Сажин, во время долгих поездок делать перерывы, выходить из машины и делать разминку.
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