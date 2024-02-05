Автоэксперт Тимашов заявил об электрохимических методах защиты авто от коррозии

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Директор по сервисному обслуживанию Роман Тимашов рекомендовал проводить антикоррозийную обработку автомобиля перед началом его эксплуатации.
По его словам, это можно делать с помощью антикоррозийного масла, битумных материалов, а также электрохимических методов. О последних эксперт рассказал подробнее.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявлял, что за рулём при длительных поездках водителям не следует сильно напрягать руки для того, чтобы предотвратить излишнюю нагрузку на спину.
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«Это пластины из материалов с большей, чем у металла кузова, электроотрицательностью, которые крепятся на уязвимые места. Из-за разницы потенциалов возникает окислительно-восстановительная реакция. В результате коррозия образуется на защитных пластинах, а металл кузова остаётся неповреждённым», — поделился в беседе с Pravda.Ru Тимашов.
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Мелисса Тимофеева