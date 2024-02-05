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Автоэксперт Тимашов заявил об электрохимических методах защиты авто от коррозии

05 февраля 2024, 19:26
Фото: istockphoto.com/djedzura

Фото: istockphoto.com/djedzura

Директор по сервисному обслуживанию Роман Тимашов рекомендовал проводить антикоррозийную обработку автомобиля перед началом его эксплуатации.
По его словам, это можно делать с помощью антикоррозийного масла, битумных материалов, а также электрохимических методов. О последних эксперт рассказал подробнее.

«Это пластины из материалов с большей, чем у металла кузова, электроотрицательностью, которые крепятся на уязвимые места. Из-за разницы потенциалов возникает окислительно-восстановительная реакция. В результате коррозия образуется на защитных пластинах, а металл кузова остаётся неповреждённым», — поделился в беседе с Pravda.Ru Тимашов.


Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявлял, что за рулём при длительных поездках водителям не следует сильно напрягать руки для того, чтобы предотвратить излишнюю нагрузку на спину.

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#эксперт
#металл
#автомобиль
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Стало известно, кто вместо Эквадора будет поставлять бананы России
Аналитик Разуваев: Страны Латинской Америки заменят Эквадор в поставке бананов
05 февраля 2024, 18:50

Фото: istockphoto.com/LightStock

Финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что страны Латинской Америки смогут поставлять бананы России вместо Эквадора.
Он добавил, что рост цен на продукт возможен.

«Мы найдём поставщиков. Много латиноамериканских стран всю жизнь выращивают бананы. Россия договорится со странами Латинской Америки, деньги всем нужны. С Латинской Америкой у нас нормальные отношения. Производителей там много, практически все страны. Если брать цветы, то поскольку цветы из Гааги, видимо, никак не поступают в Россию, заменой станет Азербайджан», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Разуваев.

Ранее сообщалось, что Россия столкнётся с дефицитом эквадорских бананов. Так, всему виной гражданская война между наркокартелями и эквадорским государством.

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#россия
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#продукты
#поставки
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Аналитик Кашин: Цены на бытовую химию в России снизятся на 5-7 процентов
05 февраля 2024, 02:13

Фото: iStock/danr1

Расценки на бытовую химию в России в 2024 году упадут на 5-7%, рассказал аналитик Даниил Кашин.
Ранее именно бытовая химия демонстрировала наиболее высокие темпы роста, поскольку российским компаниям приходилось закупать импортные составляющие, и стоимость итогового продукта зависела от курса валют. Теперь же производители научились самостоятельно изготавливать многие компоненты, что положительно скажется на цене.

«Также значительно подешевели гаджеты. Это произошло благодаря тому, что механизм параллельного импорта налажен. К нам в больших объемах стали поступать устройства из дружественных стран», — отметил Кашин в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Согласно данным Росстата, гречневая крупа и картофель стали наиболее подешевевшими продуктами в 2023 году — цены на них упали практически на 20 и 10 процентов соответственно. Снижение объясняется превышением предложения на рынке спроса потребителей на эти товары.


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#цены
#товары
#гаджеты
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Общественник Щелищ объяснил колебания цен на огурцы
02 февраля 2024, 20:18

Фото: istockphoto.com/pilipphoto

Председатель Союза потребителей РФ Петр Щелищ заявил, что колебание стоимости огурцов вызвана разбалансировкой спроса и предложения на овощ.
«Огурцов стало меньше, а желание приобрести их у россиян осталось на прежнем уровне. Розничные торговцы, не желая, чтобы их полки остались пустыми, просто повышают их цену, удерживая часть потребителей от покупки. Запретить им нельзя, так как без выгоды для себя никто не будет ни производить, ни продавать огурцы. А чтобы эта выгода не была чрезмерной, работает ФАС, которая следит за честной конкуренцией на рынке, не позволяя формировать картельные сговоры и устраивать передел рынка», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Щелищ.

Он отметил, что к понижению цен на огурцы приведёт снижение спроса на них.

Ранее зампред ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов сообщал, что импортные яйца в России не попадают в торговые сети, а идут на переработку, используясь при приготовлении кондитерских товаров или же на том или ином производстве.

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#фас
#огурцы
#снижение
#цены
#спрос
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Руспродсоюз: На полках российских торговых сетей нет импортных яиц
02 февраля 2024, 04:26

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Импортные яйца в России не попадают в торговые сети, а идут на переработку, используясь при приготовлении кондитерских товаров или же на том или ином производстве. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.
По его словам, цены на импортные яйца не ниже российских даже при нулевой пошлине благодаря долгосрочным контрактам между птицефабриками и федеральными розничными сетями.

В последнее время, как подчеркнул Леонов, отмечается снижение розничных цен, что свидетельствует о равновесии спроса и предложения и стабилизации ситуации. Но, несмотря на это, ожидать возвращения цен к прошлогодним показателям, поскольку выросли затраты на производство.

Как рассказал «Радио 1» президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев, проблема высоких цен на яйца образовалась из-за потребительской паники, общего удорожания яиц во всём мире и нехватки мощностей производства. При этом Давлеев напомнил, что по данным международного мониторинга, цена одного десятка яиц по состоянию на октябрь прошлого года в России была меньше, чем в 94 странах и составила 1,13 доллара. В Азербайджане и Турции, откуда РФ завозит яйца, цена одного десятка достигала 1,49 и 1,51 доллара.

Ранее специалисты Россельхознадзора сообщили, что первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 316 800 штук и весом 19,36 тонны была завезена в Россию через таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». После завершения всех таможенных и надзорных процедур яйца будут направлены в торговые сети для последующей реализации на территории России. Сотрудники ведомства также рассказали, что Россельхознадзор одобрил поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий.

Зарубежные поставки позволят стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. К концу 2023 года яйца в стране подорожали на 50% по сравнению с его началом. В ситуацию пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину, который объяснил её сбоем в работе правительства. Министерство сельского хозяйства полагает, что цены начнут снижаться уже в январе на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран.

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#продукты
#яйца
#торговля
#цены
#магазины
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Кондитер Латышев допустил нехватку шоколада в России
01 февраля 2024, 17:24

Фото: istockphoto.com/xamtiw

Основатель кондитерской фабрики Андрей Латышев заявил, что в этом году в России может возникнуть дефицит шоколада из-за нехватки сырья и проблем с поставками.
В беседе с Газета.ру эксперт добавил, что усугубляет ситуацию и то, что торговые сети не позволяют повышать цены на продукцию пропорционально росту цен на сырье, что, конечно, невыгодно производителям. По этой причине, добавил Латышев, некоторые некрупные предприятия могут и вовсе отказаться от производства некоторых частей продукции.

Ранее стало известно о том, что продажи кондиционеров в России в декабре-январе выросли на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» отметили, что такая ситуация может быть связана с новогодними морозами и акциями.

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#цены
#предприятия
#шоколад
#продукты
#россия
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Россиянам назвали основные правила спасения от мошенников
Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Васенин: Не переходите по незнакомым ссылкам
31 января 2024, 19:33

Фото: istockphoto.com/PUGUN SJ

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин рассказал об эффективных способах не поддаться мошенникам и сберечь свои деньги.
В первую очередь, эксперт рекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам, не оставлять нигде никаких данных о себе, а также в любой непонятной ситуации лучше перезвонить собеседнику на сотовый телефон.

Кроме этого, важно поделиться ситуацией другу или знакомому для того, чтобы эмоционально стабильный собеседник смог отговорить от неправильного шага. Как передаёт «Вечерняя Москва», нужно запомнить, что понятия «безопасный счёт» нет, и, соответственно, любой, кто уговаривает перевести туда средства, уже вводит в заблуждения и должен вызвать подозрения.

Ранее россиянам напомнили, как получить налоговый вычет при покупке жилья.

«Получить вычет можно через Госуслуги, личный кабинет налоговой, а также обратиться в налоговую лично. Вычет можно оформить за три предыдущих года, позже уже вернуть невозможно. Получается, что в 2024 оформить возврат налога можно за три предыдущих года – 2023, 2022 и 2021», – приводит Общественная Служба Новостей слова депутата, члена комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ Никиты Чаплина.

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#эксперт
#мошенники
#налоговый вычет
#рф
#безопасность
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Финэксперт Матвеева рекомендовала следить за доходами и расходами
31 января 2024, 19:05

Фото: istockphoto.com/Jinda Noipho

Финансовый консультант Ольга Матвеева заявила, что для эффективного контроля бюджета нужно вести учёт доходов и расходов.
«Чтобы метод действительно был эффективным, не забывайте своевременно вносить всю информацию. Обозначьте себе конкретные сроки. Например, раз в неделю или в месяц в фиксированный день. Имея перед глазами и доходы, и расходы вам будет проще ориентироваться в финансовых возможностях, определить цели по накоплениям и планировать крупные покупки», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Матвеева.

Для этого можно использовать специальные мобильные сервисы и приложения.

Ранее первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин сообщил, что участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году могут стать как минимум девять миллионов человек.

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#приложения
#расходы
#доходы
#финансы
#сбережения
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В России выросли продажи кондиционеров
31 января 2024, 18:50

Фото: istockphoto.com/Lazy_Bear

Продажи кондиционеров в России в декабре-январе выросли на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» отметили, что такая ситуация может быть связана с новогодними морозами и акциями.

«Многие россияне решили приобрести сплит-системы, чтобы не испытывать дискомфорта от жары летом и избежать осеннего ажиотажа и повышения цен. Кроме того, такие кондиционеры могут заменить обогревательные приборы зимой», — приводит Газета.ру сообщение специалистов.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в декабре деловая активность в российском производственном секторе продемонстрировала свои самые высокие темпы роста за последние семь лет.

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#компании
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#россияне
#кондиционеры
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Депутат Леонов назвал один минус Lada Vesta
Депутат Леонов назвал минусом машины низкий потолок
31 января 2024, 18:35

Фото: istockphoto.com/Fahroni

Депутат Госдумы Олег Леонов заявил, что минусом автомобиля Lada Vesta является низкий потолок.
«Из минусов Vesta по сравнению с иномарками — более низкий потолок. Для меня не проблема, я человек среднего роста. Но если пассажир будет повыше, он будет в потолок упираться. И нет центрального подлокотника, руку положить некуда», — пояснил в беседе с Газета.ру Леонов.

Парламентарий также заявил и о преимуществах машины, таких, как разъём USB для зарядки смартфонов.

Ранее сообщалось, что российская компания «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года запустить новый бренд автомобилей. Так, производитель намерен продавать иностранные модели в сегментах C и D под новым брендом. В настоящий момент компания не разглашает названия новых партнёров.

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#автомобили
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