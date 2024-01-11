Чат-бот Федот за время работы принял 150 тыс обращений по вопросам ЖКУ

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Чат-бот Федот за полтора года работы принял от жителей Московской области более 150 тыс обращений. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ Московской области.
«Удобный виртуальный помощник работает на сайте МосОблЕИЦ. Он помогает мгновенно передать показания приборов учёта, узнать баланс счёта, адреса и график работы офисов. Федот подскажет, как зарегистрироваться в личном кабинете, ответит на вопросы о доставке квитанций, проконсультирует по услугам, начислениям, тарифам и льготам», – говорится в сообщении.Чтобы начать диалог, достаточно нажать на оранжевый значок чата на главной странице и ввести запрос. Виртуальный помощник сразу подскажет порядок действий.
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Лора Луганская