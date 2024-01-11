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Чат-бот Федот за время работы принял 150 тыс обращений по вопросам ЖКУ

11 января 2024, 22:43
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Чат-бот Федот за полтора года работы принял от жителей Московской области более 150 тыс обращений. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ Московской области.
«Удобный виртуальный помощник работает на сайте МосОблЕИЦ. Он помогает мгновенно передать показания приборов учёта, узнать баланс счёта, адреса и график работы офисов. Федот подскажет, как зарегистрироваться в личном кабинете, ответит на вопросы о доставке квитанций, проконсультирует по услугам, начислениям, тарифам и льготам», – говорится в сообщении.
Чтобы начать диалог, достаточно нажать на оранжевый значок чата на главной странице и ввести запрос. Виртуальный помощник сразу подскажет порядок действий.


Федот доступен ежедневно с 6:00 до 23:00.

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В Подмосковье за год в статус жилых перевели 3,9 тыс дачных домов
11 января 2024, 21:37

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Услугой по признанию садового дома жилым на региональном портале госуслуг за прошедший год воспользовались около 3,9 тыс жителей Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
«Смена назначения капитального объекта позволяет не только проживать в доме весь год, но и оформить прописку. В Подмосковье за прошлый год перевод осуществили более 3,9 тыс граждан», – рассказала глава министерства Наталья Адигамова.
Срок рассмотрения заявления по переводу нежилой недвижимости в жилую и наоборот сократили в два раза – до 13 дней. После этого в личный кабинет собственника поступает выписка из ЕГРН с обновлёнными данными.

Строение, которое планируется перевести в статус жилого, должно быть капитальным, иметь окна, электричество, холодное водоснабжение, отопление, вентиляцию и канализацию.

Статус жилого дома позволяет владельцу оформить прописку и налоговые вычеты, оплачивать коммунальные услуги по более низким тарифам.

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Финансист Татаринцева: Открывать вклады надо сейчас
11 января 2024, 17:27

Фото: istockphoto.com/simpson33

Менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе Мария Татаринцева рекомендовала россиянам открывать вклады сейчас из-за максимальный ставок.
«В наступившем году ставки по вкладам пока не менялись. После повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 16% выросли ставки в большинстве банков, но после этого никаких резких изменений не было. Такая картина сохранится до середины февраля, так как на этот период запланировано очередное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Ориентируясь на принятое регулятором решение, банки пересмотрят свои ставки по вкладам», — пояснила в беседе с Газета.ру Татаринцева.

Кроме этого, она добавила, что выгоднее выбирать долгосрочные вклады с пополнением.

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#финансы
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Риелтор Сырцов спрогнозировал падение цен на вторичное жильё в России
11 января 2024, 16:21

Фото: istockphoto.com/yavorskiy

Управляющий директор риелторской компании Руслан Сырцов заявил, что к концу года стоимость вторичного жилья в России может снизиться на 15%.
«В среднем стоимость в объявлениях сокращается на 100 тыс. рублей каждую неделю. В результате к концу 2024-го мы можем увидеть снижение цен на 15% год к году. Цены пойдут вверх только после снижения ключевой ставки», — пояснил в беседе с Газета.ру Сырков.

При этом он признал, что по факту многие собственники недвижимости очень неохотно снижают цены при продаже.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев отмечал, что многократное продление программы спровоцировало рост цен на новостройки на 40-60%, однако в беседе с «Радио 1» выражал сомнения в том, что ужесточение условий по ипотеке поспособствует корректировке цен.

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#снижение
#собственники
#недвижимость
#жильё
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Автоэксперт Сажин рекомендовал не напрягать водителям руки при долгих поездках
10 января 2024, 21:25

Фото: istockphoto.com/undefined undefined

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что за рулём при длительных поездках водителям не следует сильно напрягать руки для того, чтобы предотвратить излишнюю нагрузку на спину.
«Нужно сделать так, чтобы руки не напрягались и запястье находилось на руле. Тогда не будет нагрузки на спину. Раньше большинство автомобилей были со сцеплением, и при выжатом сцеплении колено было чуть согнуто. Сейчас же педали настраиваются так, чтобы нога свободно перемещалась», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Для того, чтобы не было искривления позвоночника, автомобилисту необходимо держаться за руль двумя руками.

Кроме этого, автоэксперт предостерёг от выхода на улицу из разогретой машины в расстёгнутой верхней одежде, поскольку в противном случае можно переохладиться и заболеть.

Полезным, считает Сажин, во время долгих поездок делать перерывы, выходить из машины и делать разминку.

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#автомобилисты
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Экономист Остапкович назвал условие стабилизации ситуации с яйцами
Экономист Остапкович: Надо ввезти в РФ 1,5–2 млрд импортных яиц
10 января 2024, 19:42

Фото: istockphoto.com/rusvideo

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что стабилизации ситуации с яйцами в России может способствовать ввоз большего количества продукции в страну.
«Сейчас из Турции привезли 316 тыс. яиц, а из Белоруссии — около 12 млн. Население нашей страны составляет 146,5 млн человек. Такое количество импорта не сможет полностью закрыть дефицит. Мелкие поставки не решат проблему комплексно. Чтобы ситуация полностью нормализовалась, необходимо ввезти в нашу страну 1,5–2 млрд импортных яиц», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Остапкович.

Он отметил, что ввоз яиц из Белоруссии и Турции в прежних объёмах может оказать некоторую временную поддержку рынку. При этом, специалист высказал мнение о том, что Минсельхозу надо принять решения по увеличению производства отечественных яиц, что сделать в короткие сроки вполне реально.

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#яйца
#поставки
#продукты
#экономика
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Автоэксперт Сажин: «Как ты относишься к машине, так она будет относиться и к тебе»
09 января 2024, 21:13

Фото: istockphoto.com/Lyubov Smirnova

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что большинство автомобилей нормально подходят под российские климатические условия, а сам износ машины зависит от того, насколько корректно, правильно и аккуратно владелец авто с ним обращается.
Так, по словам специалиста, на машину влияет стиль вождения водителя. Также важно обслуживать автомобиль порой даже немного заранее перед наступлением времени ТО.

«Как ты относишься к машине, так она будет относиться и к тебе. Что же касается проверки этой зимой многих «китайцев» — большинство «незапусков» связано именно с тем, что их электроника не была адаптирована к русской зиме», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее Владимир Сажин выражал отрицательное отношение к инициативе о продлении срока водительских прав на 20 лет. По его мнению, такая инициатива трудно реализуема, поскольку механизм её не совсем понятен.

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#уход
#автомобилисты
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В России появится турецкая IKEA
На российский рынок планирует выйти турецкий бренд Chakra
09 января 2024, 16:24

Фото: istockphoto/AGCreativeLab

Бренд из Турции Chakra планирует открыть первый магазин в Москве.
Patronların Dunyası пишет, что магазин откроется в торговом центре «Афимолл» в январе.

Бренд предложит россиянам постельное белье, посуду, банные халаты, детскую одежду и мебель, которая изготовлена из бамбука.

Также покупатели смогут приобрести ароматизаторы для дома, свечи и косметику для ухода за телом.

Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин согласен платить дополнительные 10 000 рублей в месяц за съемную квартиру, если она будет соответствовать определенным требованиям комфорта, следует из опроса «Яндекс Аренды». Россияне готовы доплачивать за близость квартиры к метро и наличие в ней балкона и стиральной машины.

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РБК: владельцы китайских машин сталкиваются с проблемами в мороз

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#россия
#квартира
#магазин
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РБК: владельцы китайских машин сталкиваются с проблемами в мороз
08 января 2024, 17:11

Фото: istockphoto/MushroomsArtSeven

Во время морозов владельцы китайских автомобилей столкнулись с некоторыми техническими проблемами.
В автосервисе REMTECH сообщили, что в холода возросло количество обращений с поломками брендов JAC и Haval.

РБК пишет, что приборные панели данных автомобилей с трудом реагировали на сенсор, глючили мультимедийные устройства, а также топливные наносы сильно жужжали и ломались.

Сотрудники автосервиса «Акадамический» в свою очередь утверждают, что любой автомобиль, китайский или нет, способен замерзнуть
и не запуститься.

Основная причина проблемы кроется в аккумуляторе. Чаще всего, по данным автоэкспертов, в морозы страдают дизельные авто.

Ранее жительница Москвы пожаловалась на свою китайскую машину, которая не выдержала новогоднего мороза.

«МК» пишет, что москвичка пожаловалась на плохое качество своей машины китайского бренда, которая перестала работать в условиях морозов. В социальных сетях распространилось видео, которое сняла женщина. Она показала свой автомобиль и отвалившуюся от него важную деталь.

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#машины
#автомобили
#новости
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На ПК Microsoft впервые за 11 лет появится новая важная клавиша
Microsoft добавит на ПК с Windows-11 клавишу для подключения нейросети
04 января 2024, 17:27

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

Компания Microsoft планирует интегрировать новую клавишу Copilot на клавиатуры для компьютеров и ноутбуков, оснащённых Windows-11. Эта клавиша позволит пользователям одним нажатием наладить взаимодействие с виртуальным помощником на базе искусственного интеллекта.
Специалисты отмечают, что это станет одним из самых существенных дополнений к клавиатуре с 1994 года, когда была встроена клавиша Windows для просмотра меню «Пуск». Вице-президент и директор по потребительскому маркетингу компании Microsoft Юсуф Мехди довольно пафосно назвал появление клавиши Copilot установлением точки входа в мир искусственного интеллекта на персональном компьютере.

Нажатие клавиши Copilot позволит пользователю вызвать виртуального помощника на основе нейросети. Точное расположение кнопки С может варьироваться в зависимости от размеров и раскладки клавиатуры. Благодаря интеграции искусственного интеллекта в работу устройств на основе Windows компания Microsoft и ее партнеры-производители ПК надеются выиграть очки в конкурентной борьбе.

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