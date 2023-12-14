Россиян предупредили о подорожании популярной сладости

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Производители шоколада предупредили о подорожании шоколада за счет роста цен на какао. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на копию письма ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша».
«С 1 января 2024 года средневзвешенное повышение отпускных цен составит 20%», – указано в сообщении.Причиной роста цен на популярное лакомство также стало изменение курса рубля, повышении цен логистики и упаковки.
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