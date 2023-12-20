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Экономист Зубец пообещал снижение цен на яйца по естественным причинам

20 декабря 2023, 17:06
Фото: istockphoto/simpson33

Фото: istockphoto/simpson33

Цены на куриные яйца могут снизиться в стране после новогодних праздников на фоне спада спроса.
Об этом «Известиям» сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По словам специалиста, такая корректировка стоимости продукта является естественной. Зубец считает, что ввоз заграничных яиц, в

частности из Азербайджана, скорее, психологическая мера.

По его мнению, при попадании на российский рынок «эти яйца точно не будут дешевые». Также объем поставок на фоне ежегодного потребления в России 40 млрд яиц не окажет большого влияния на снижение цен.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря назвал это сбоем в работе правительства.

По словам Путина, цены выросли вслед за спросом, а объемы производства не изменились и импорт в должном объеме не открыли.

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#яйца
#продукты
#цены
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В Подмосковье не будут менять размер платы за коммунальные услуги до июля
19 декабря 2023, 22:16

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье утверждены максимальные индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2024 год. Постановление губернатора Московской области Андрея Воробьёва опубликовано на сайте правительства региона.
Согласно документу, предельный индекс в размере 15,6% может быть применён во всех городских округах Подмосковья с 1 июля будущего года. До этой даты размер платежей повышаться не будет.

Постановление вступит в силу 1 января 2024-го. Контролировать его выполнение будет зампред правительства Московской области Наталия Маслёнкина.

Ранее сообщалось, что в 2022 году сроки индексации тарифов на коммунальные услуги в Подмосковье для обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ перенесли на лето 2024-го.

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#подмосковье
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Жителям Подмосковья напомнили правила выбора безопасной алкогольной продукции
19 декабря 2023, 20:30

Фото: Istockphoto / sergeyryzhov

Продажа спиртного в интернете запрещена на всей территории России, поэтому для безопасности не стоит заказывать алкогольную продукцию онлайн. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области, где в преддверии Нового года напомнили правила выбора безопасной и качественной алкогольной продукции.
«Не покупайте алкоголь в местах несанкционированной торговли. Приобретайте его в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. Оплачивайте спиртное только через кассу. Реализация алкогольной продукции в торговой сети предусматривает её регистрацию в Единой государственной автоматизированной информационной системе. Поэтому продажа такой продукции обязательно происходит с использованием кассового аппарата», – говорится в сообщении.
При покупке алкоголя в магазине важно убедиться, что на ёмкости размещена федеральная или акцизная марка без повреждений. На неё нанесён штрихкод с информацией о производителе, лицензии и дате розлива.

В министерстве также напомнили, что проверить легальность каждой бутылки поможет приложение «АнтиКонтрафакт Алко», которое можно установить на любой смартфон.

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#московская область
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В Россию ввезли первую 36-тонную партию яиц из Азербайджана
Первая партия куриных яиц весом в 36 тонн поступила в Россию из Азербайджана
19 декабря 2023, 19:59

Фото: iStock/amenic181

Первая партия куриных яиц в количестве 36 тонн поступила в Россию из Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Отмечается, что 36 тонн или 612 тысяч куриных яиц поступило в Россию через контрольно-пропускной пункт «Яраг-Казмаляр» на границе с Азербайджаном.

Ранее сообщалось, что, помимо Азербайджана, поставкой куриных яиц в Россию займутся Турция, Иран и Белоруссия. Совет Евразийской экономической комиссии собирается с 1 января по 30 июня 2024 года обнулить пошлины на ввоз данного вида продукции из других стран. Это временная мера, которая направлена на удержание цен на яйца и избежания дефицита в стране.

Также спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию на рынке, раскрыл, кто несёт ответственность за стоимость яиц в России. Читайте в материале «Радио 1».

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#яйца
#россия
#азербайджан
#поставки
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Коммерческая уборка снега в Москве и области подорожает минимум на 30%
19 декабря 2023, 16:55

Фото: istockphoto/FotoDuets

Рост цен на эту услугу произойдёт впервые за несколько лет.
Mash пишет, что с 1 января вырастут цены на коммерческую уборку снега. Причинами стали рекордные сугробы, недовольство рабочих и повышенный спрос.

Первыми на повышение стоимости решились четыре основные компании, убирающие территории общепита. Цены у каждой варьируются от 703 до 990 рублей в час. Предоставляют дворника с лопатой на час. Смена длится минимум четыре часа.

Если заказать снегоуборочную технику, выйдет ещё дороже. К тому же её нужно бронировать заранее.

Mash пишет, что накануне эти организации сообщили клиентам, что с 1 января цены вырастет минимум на 30% — от 913 рублей у самых дешёвых и 1287 рублей у самых дорогих.

Сообщается, что чуть позже цены повысят и остальные компании, которые специализируются на коммерческой уборке снега.

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#снег
#уборка
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Что подарить на Новый год 2024: топ лучших и самых неудачных новогодних презентов
19 декабря 2023, 16:24

Фото: istockphoto.com/Julia Klueva

Близится самый волшебный зимний праздник, который с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Выбор подарков и подготовка к Новому году – всегда хлопотный и ответственный момент. Для тех, кто хочет не просто купить первый попавшийся сувенир, редакция «Радио 1» сделала подборку подарков, которые точно придутся по душе в 2024 году.

Топ – 5 лучших новогодних подарков


Подарочный сертификат


Коллеге, другу или партнеру можно преподнести в качестве новогоднего подарка сертификат на косметические услуги, массаж или какой-либо товар, которые в рамках определенной суммы человек выберет самостоятельно.


Стало известно, как россияне будут проводить новогодние праздники
Стало известно, как россияне будут проводить новогодние праздники

Сладости


Символическим подарком на Новый год считаются наборы конфет. Сладости всегда являются желанным угощением и не оставляют никого равнодушным.

Новогодние украшения


Для создания праздничного настроения в качестве подарка подойдут новогодние украшения. Это могут быть гирлянды, мишура, ёлочные игрушки и т.д. Презенты украсят праздничную зону в доме или на рабочем месте, и точно не останутся невостребованными.

Пледы


Предметом, который поможет создать уют, по праву считаются пледы. К Новому году можно приобрести пледы в праздничных цветах и с тематическими рисунками. Они станут необходимым предметом в быту и создадут праздничную атмосферу.


Цифровая фоторамка


Зачастую у офисных сотрудников на рабочих столах стоят фоторамки с изображениями близких людей. Интересным и креативным подарком для такого сотрудника станет цифровая фоторамка, которая позволит менять изображения и напоминать о самых трепетных и теплых моментах.

Топ – 5 худших новогодних подарков


Календарь


Одним из самых неудачных подарков считается настенный календарь. Как правило, люди пользуются мобильными календарями, и острой необходимости в бумажном варианте нет.

Косметика


Косметика будет хорошим подарком только тому, чьи предпочтения хорошо известны. При выборе уходовых и бьюти-средств сложно угадать с ароматом, типом, оттенком, структурой, которые бы точно подошли будущему обладателю, поэтому отдавать предпочтение подобным презентам стоит только тогда, когда есть уверенность в том, что точно понравится подруге, коллеге, партнеру и т.д.

Аксессуары для дома


На первый взгляд идея преподнести в качестве новогоднего подарка аксессуар для дома может показаться неплохой, однако угадать, какой именно предмет впишется в интерьер и будет необходим в быту – задача сложная.

Декоративные свечи


Перед новогодними праздниками на прилавках можно увидеть свечки в формах оленей, ёлок, снежинок, символа года и т.д., Казалось бы, подарок идеально подойдет к предстоящему торжеству, однако в большинстве случаев свечи оказываются на дальней полке из-за ненадобности или пылятся в качестве ненужных сувениров. Это обусловлено тем, что фигурки быстро превращаются в кусок оплывшего воска и уже не выглядят привлекательными.

Предметы гигиены


В список неудачных подарков вошли гели для душа, шампуни, мыло, дезодоранты и т.д.

Для женщин в большинстве случаев важен аромат косметических средств, который сложно угадать. Кроме того, многие не любят экспериментировать со средствами и пользуются лично проверенной продукцией. Отдельное внимание представительницы прекрасного пола уделяют волосам, поэтому подобрать шампунь будет сложно.

Названо самое популярное новогоднее дерево россиян
Названо самое популярное новогоднее дерево россиян

Мужчинам на Новый год систематически дарят пенки для бритья, станки, лосьоны, что уже также заслужило почетное место в списке банальных и нежелательных презентов.

Что нельзя дарить на год Дракона 2024


В год Дракона не следует дарить подарки, которые связаны с огнем. Считается, что пламя – привилегия символа года, поэтому он может не потерпеть неуважения. Также в 2024 году не следует преподносить в качестве подарков жидкость: алкогольные напитки, парфюм и т.д.

Медицинские приборы, часы и старые фотографии также станут неудачными подарками в 2024 году и отпугнут удачу.

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#сотрудники
#россия
#сладости
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Автоэксперт Шатов раскрыл, как не попасть в массовое ДТП
Автоэксперт Шатов: Надо заранее снижать скорость
19 декабря 2023, 16:07

Фото: istockphoto.com/Erich Fend

Автоэксперт Олег Шатов заявил, что для того, чтобы не попасть в массовое ДТП на трассе, необходимо заблаговременно снизить скорость.
«Есть понятие, относящееся к защитному вождению, – наблюдение. Если оно ухудшается, если дорожные условия не позволяют видеть далеко вперёд, тогда надо заблаговременно снижать скорость. Вторая проблема – даже когда водители видят, что впереди у машин включаются стоп-сигналы и аварийная сигнализация, они нажимают на тормоз только спустя несколько секунд», — отметил в беседе с Газета.ру Шатов.

А вот навигатор, по словам Шатова, не всегда может помочь, поскольку не всегда может заранее предупредить водителя о заторе.

Ранее в Иркутске в ДТП попали 18 автомобилей из-за коммунальной аварии.

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#скорость
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#аварии
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Россиян предупредили о колоссальном подорожании вина в 2024 году
Экономист Черниговский: в 2024 году все вина в России подорожают до 30%
19 декабря 2023, 11:54

Фото: IStock/Giovanni Magdalinos

К началу 2025 года из российских магазинов исчезнет импортное вино стоимостью до 700 рублей за бутылку. Об этом заявил президент Simple Group Максим Каширин. Однако гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский уверен, что цены вырастут значительно раньше, – в мае 2024-го года.
Как рассказал специалист «Радио 1», на рост цен повлияет подорожание акцизов на вино. Сейчас акциз на вино составляет 34 рубля за литр. С 1 мая 2024 года он вырастет до 108 рублей. Акциз на игристые вина, в том числе и российское шампанское, сейчас составляет 45 рублей, а с 1 мая следующего года эта ставка вырастет до 141 рубля. Таким образом, уверен Черниговский, найти импортное вино дешевле 600 рублей уже в конце весны 2024-го будет невозможно.
«Цены на импортную винодельческую продукцию повысились на 100-150 рублей ещё с лета этого года, речь идёт о тихих и игристых винах. С мая, когда повысятся акцизные марки, вырастут цены на тихие и игристые вина импортного и российского производства. Если ничего не изменится, российские тихие вина можно будет купить минимум за 300 рублей, цена на игристые будет начинаться от 350 рублей. Бутылка импортного вина будет стоить от 600 рублей, а игристого – от 700 рублей», — заявил он.
По словам собеседника, рост акцизов негативно отразится на винодельческом рынке. Он отметил, что в пересчёте на абсолютный алкоголь 80% всего объёма потребления в России – это розничный оборот пива и водки. После повышения цен на вина, этот показатель может вырасти.
«В этом году у нас произошёл рост розничных продаж. По игристым винам рост в январе-ноябре 2023-го года составил 9,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по тихим – 5,7 процента. Это позитивный момент, так как в России очень извращенная манера потребления алкоголя – мы очень много пьём пива и водки, и мало винодельческой продукции. В сравнении со странами Евросоюза, у нас вин пьют где-то в пять раз меньше на душу населения, а пива и водки – в два-три раза больше. И в данной ситуации акцизы надо снижать, а не повышать», — заключил Черниговский.
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#алкоголь
#вино
#цена
#рост
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Россиян предупредили о возможном исчезновении дешёвого вина
Simple: импортное вино дешевле 700 рублей может исчезнуть из России к 2025 году
19 декабря 2023, 11:24

Фото: iStock/ipopba

В следующем году с полок российских магазинов начнёт исчезать импортное вино дешевле 700 рублей. Об этом РБК сообщил сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в РФ Simple Group Максим Каширин.
По его словам, процесс будет происходить постепенно и завершится в начале 2025 года, когда в российских магазинах окончательно перестанет продаваться дешёвое импортное вино.

Каширин отметил, что такой прогноз связан с повышением ставки таможенных пошлин на ввозимое вино и увеличение акцизов на тихие и игристые вина.

Кроме того, на цены оказывает влияние нестабильная экономическая ситуация в Европе, связанная с инфляцией. Так, уже сейчас наблюдается повышение цен на стеклотару, картон, транспорт и электроэнергию.

Напомним, что поднять ставки таможенных пошлин на зарубежные вина правительство РФ решило в июле 2023 года. Это стало ответом на санкции Запада. С 1 мая 2024 года акциз на литр вина увеличится сразу втрое – с 36 до 108 рублей.

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#вино
#россия
#санкции
#прогноз
#цены
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Торговые центры в России назвали преемника Zara разочарованием года
19 декабря 2023, 11:17

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Управляющие отечественных торговых центров назвали бренды, которые пришли на смену Zara и другим ушедшим магазинам из страны испанской группы Inditex, разочарованием года.
Об этом РИА Недвижимость рассказал вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.

СТЦ провел опрос среди управляющих российских торговых центров о результатах работы западных торговых сетей, которые поменяли бренд, но так или иначе продолжили деятельность, и составил топ-5 лучших и худших переоткрытий по результатам продажам.

«Большим разочарованием для арендодателей оказалось открытие новой Zara и других брендов Inditex после продажи сети арабским владельцам и случившегося ребрендинга. Среди причин низких продаж: узкий ассортимент, аскетичное оформление магазинов и слабая рекламная поддержка», - говорит Павел Люлин.
На второй строчке антирейтинга разместился бренд Obuv (CCC), тройку замыкает бренды RE, СИН, CR, XC, MO. Они пришли на смену Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay бренда LPP из Польши. На четвертом месте Motherbear (экс Mothercare), на пятом – «Вкусно - и точка» (McDonald's).

Но некоторые лидеры антирейтинга попали одновременно и в пятерку лучших переоткрытий. Например, сеть «Вкусно - и точка» заняла первое место, на втором - Rostics, на третьем - Л'Окситан, после следуют бренды LPP, пятёрку замкнул Sneaker Box.

«Торговые центры, скорее, разочаровались в большинстве переоткрытых брендов. Они не смогли показать такие же продажи с квадратного метра, как их предшественники. Возможно, торговые центры будут искать варианты замены таких арендаторов и на смену им в хороших локациях придут другие магазины. Возможно, основными претендентами на хорошие места станут российские магазины: MFG, Gloria Jeans, LIME, Ladies and Gentlemen, а также турки KOTON, LC WAIKIKI, Collin's», - говорит Павел Люлин.
Активные изменения могут произойти в течение следующего года.

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