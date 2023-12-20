Экономист Зубец пообещал снижение цен на яйца по естественным причинам

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Цены на куриные яйца могут снизиться в стране после новогодних праздников на фоне спада спроса.
Об этом «Известиям» сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
По словам специалиста, такая корректировка стоимости продукта является естественной. Зубец считает, что ввоз заграничных яиц, в
частности из Азербайджана, скорее, психологическая мера.
По его мнению, при попадании на российский рынок «эти яйца точно не будут дешевые». Также объем поставок на фоне ежегодного потребления в России 40 млрд яиц не окажет большого влияния на снижение цен.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря назвал это сбоем в работе правительства.
По словам Путина, цены выросли вслед за спросом, а объемы производства не изменились и импорт в должном объеме не открыли.
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По словам специалиста, такая корректировка стоимости продукта является естественной. Зубец считает, что ввоз заграничных яиц, в
По его мнению, при попадании на российский рынок «эти яйца точно не будут дешевые». Также объем поставок на фоне ежегодного потребления в России 40 млрд яиц не окажет большого влияния на снижение цен.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря назвал это сбоем в работе правительства.
По словам Путина, цены выросли вслед за спросом, а объемы производства не изменились и импорт в должном объеме не открыли.
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Мария Фирсова