В Россию ввезли первую 36-тонную партию яиц из Азербайджана

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Первая партия куриных яиц в количестве 36 тонн поступила в Россию из Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Отмечается, что 36 тонн или 612 тысяч куриных яиц поступило в Россию через контрольно-пропускной пункт «Яраг-Казмаляр» на границе с Азербайджаном.
Ранее сообщалось, что, помимо Азербайджана, поставкой куриных яиц в Россию займутся Турция, Иран и Белоруссия. Совет Евразийской экономической комиссии собирается с 1 января по 30 июня 2024 года обнулить пошлины на ввоз данного вида продукции из других стран. Это временная мера, которая направлена на удержание цен на яйца и избежания дефицита в стране.
Также спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию на рынке, раскрыл, кто несёт ответственность за стоимость яиц в России. Читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что, помимо Азербайджана, поставкой куриных яиц в Россию займутся Турция, Иран и Белоруссия. Совет Евразийской экономической комиссии собирается с 1 января по 30 июня 2024 года обнулить пошлины на ввоз данного вида продукции из других стран. Это временная мера, которая направлена на удержание цен на яйца и избежания дефицита в стране.
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Анастасия Чинкова