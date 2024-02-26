Общественник Бражко объяснил низкий спрос россиян на рыбу

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Руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко заявил, что низкий потребительский спрос на рыбу россиян связан с доходами населения.
«Потребительский спрос на рыбу такой низкий у нас по причине сложной ситуации с доходами населения. Низкие доходы населения вынуждают искать самый дешевый белок, поэтому куриная отрасль развивается и у курицы сегодня конкуренции нет», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Бражко.
Кроме этого, влияет на эту ситуацию и то, считает эксперт, что выросла популярность на продукты высокой готовности, в то время как рыба требует достаточно долгого процесса приготовления.
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