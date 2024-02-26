Общественник Бражко объяснил низкий спрос россиян на рыбу

Лоси считаются вполне миролюбивыми животными, не представляющими угрозы для людей. В большинстве случаев так оно и есть, однако существует несколько исключений. О них, а также о том, как правильно себя вести, чтобы не пострадать от встречи с этим животным, рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.