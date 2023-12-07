Исследование: Главные бьюти-районы Москвы - Басманный, Таганский и Тверской

Фото: istockphoto.com/marigo20
Исследование сервиса «Авито Услуги» показало, что основными районами бьюти-индустрии столицы стали Басманный, Таганский и Тверской.
«Басманный район – лидер по числу онлайн-записей на макияж, а также тату и пирсинг. За бьюти-процедурами для ресниц и бровей чаще обращаются к специалистам на Таганке. Ещё одна «бьюти-столица» – Тверской район: здесь наибольшее число записей, например, на услуги парикмахеров и в спа», — приводит «Москва 24» текст исследования.
Кроме того, выяснилось, что наиболее востребованными бьюти-услугами для большинства районов города стали маникюр и педикюр.
«Во-первых, самих брендов стало меньше. Многие с российского рынка ушли, и по параллельному импорту их завозят реже, так как выходит слишком дорого, и покупатели их просто не берут. Падает спрос — снижается и предложение. Вторая причина — бренды дорого стоят, а реальная покупательская способность населения в России не растет. Третья — на маркетплейсах не только огромный ассортимент товаров, но и огромные скидки», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Сидельников.
Читайте также:
McDonald’s откроет новую сеть кафе под брендом CosMc's
Экономист Масленников назвал рост цен на куриные яйца закономерным
Lestate будет развивать в РФ сеть магазинов с товарами от Adidas
Мелисса Тимофеева