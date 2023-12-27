Стало известно о подорожании ёлочных шаров

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В пресс-службе ресурса «Чек Индекс» сообщили, что за год в России ёлочные шары подорожали на 17%.
«Более 50% таких покупок происходит в онлайне в основном через маркетплейсы. И в этом, и в прошлом году россияне чаще приобретают товары эконом-сегмента — готовые наборы на одну ёлку из пластиковой основы. Такие товары — лидеры в ценовой категории до 1 000 рублей. На рост цены елочных игрушек влияют как импортная составляющая в товаре (цена лака, краски и др.), так и сезонный характер продажи», — приводит Газета.ру сообщение ресурса.
Отмечается, что в ходе исследования были проанализированы 55 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в России, которые были пробиты в период с 1 по 20 декабря 2023 и 2022 годов.
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