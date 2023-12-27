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Стало известно о подорожании ёлочных шаров

В России елочные шары подорожали за год
27 декабря 2023, 17:35
Фото: istockphoto.com/Bogdan Kurylo

Фото: istockphoto.com/Bogdan Kurylo

В пресс-службе ресурса «Чек Индекс» сообщили, что за год в России ёлочные шары подорожали на 17%.

«Более 50% таких покупок происходит в онлайне в основном через маркетплейсы. И в этом, и в прошлом году россияне чаще приобретают товары эконом-сегмента — готовые наборы на одну ёлку из пластиковой основы. Такие товары — лидеры в ценовой категории до 1 000 рублей. На рост цены елочных игрушек влияют как импортная составляющая в товаре (цена лака, краски и др.), так и сезонный характер продажи», — приводит Газета.ру сообщение ресурса.

Отмечается, что в ходе исследования были проанализированы 55 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в России, которые были пробиты в период с 1 по 20 декабря 2023 и 2022 годов.

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#товары
#цены
#рост
#онлайн
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РФ планирует запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан
27 декабря 2023, 16:03

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

Россельхознадзор хочет ограничить транзит по территории РФ в Казахстан всей птицеводческой продукции из Америки.
Об этом сообщает РИА Новости

«Россельхознадзор считает необходимым ввести временные ограничения на транзит по территории Рф в Казахстан всей птицеводческой продукции из США», — заявил собеседник агентства.
Сообщается, что в 2022 году объем поставок достиг 23 тысячи тонн, а в 2023 году упал до 15 тысяч тонн.

Данное решение, по предположению источника, рассматривают, чтобы защитить территорию РФ и Казахстана от заноса высокопатогенного гриппа птиц. Эпизоотическая ситуация по заболеванию в США в данный момент нестабильна.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в нынешнем году там зарегистрировали более 290 случаев птичьего гриппа.

Также сообщалось, что из-за более агрессивного подтипа птичьего гриппа к концу прошлого года в 41 европейской стране зарегистрировали более 9 тысяч его очагов в популяциях дикой и домашней птицы, а сами потери равняются 69 млн голов.

С началом осени 2023 года фиксировали занос заболевания в личные подсобные хозяйства и на предприятия в Соединённых Штатах Америки, Румынии, Болгарии, а также Мексике.

В службе обратили внимание на сообщения о массовой гибели морских млекопитающих, зафиксиованных в Аргентине, Бразилии, Уругвае.

Высокопатогенный птичий грипп приводит к высокому уровню смертности в стадах домашней птицы и в популяциях диких птиц и млекопитающих.

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#россия
#сша
#казахстан
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Озвучены основные причины роста цен на техосмотр
Автоэксперт Сажин: Рост цен связан с уменьшением спроса на услугу
26 декабря 2023, 21:34

Фото: istockphoto.com/yacobchuk

Автоэксперт Владимир Сажин высказал мнение о том, что рост цен на техосмотр вызван снижением спроса на услугу из-за отмены обязанности прохождения технического осмотра легковых авто, не использующихся для коммерческой деятельности.
«Это серьёзный сегмент рынка. В основном повышение коснётся коммерческого и пассажирского транспорта. За счёт повышения цен станции техосмотра смогут оставаться «наплаву», а их бизнес рентабельным», – прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Также Владимир Сажин заявлял, что автоподставщиков, которые останавливают на дороге и требуют некую компенсацию за «ущерб», можно определить по психологическим уловкам. В такой ситуации важно не паниковать, соблюдать спокойствие и вызывать полицию.

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#бизнес
#авто
#россияне
#сервис
#цена
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Автоэксперт Рогов: Россияне не почувствуют ограничений на ввоз авто Южной Кореи
26 декабря 2023, 18:09

Фото: istockphoto.com/VTT Studio

Автоэксперт, основатель компании доставке машин «под ключ» из-за рубежа Дмитрий Рогов заявил, что российские потребители не ощутят изменений на рынке от ввода запрета Южной Кореи на свободный ввоз автомобилей с объёмом двигателя свыше двух литров.
«Сначала запретили ввозить немецкие машины дороже €50 тыс., потом гибридные и с мотором более 1,9 л из Японии. По факту все автомобили по-прежнему доставляются к нам. Из Европы, которая самой первой ввела санкции, все доставляется. Из Японии тоже всё едет. Как говорится, строгость любых законов может быть компенсирована необязательностью их соблюдения. Ко всему остальному адаптировались, и к этому тоже адаптируемся», — прокомментировал в беседе с Газета.ру специалист.

Он добавил, что уже функционируют способы обхода этих ограничений.

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#санкции
#автомобили
#машины
#южная корея
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Автоэксперт Хайцеэр призвал включать кондиционер в машине зимой
26 декабря 2023, 17:55

Фото: istockphoto.com/Lazy_Bear

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр заявил о важности включения кондиционера в машине в зимний период во избежание дальнейших поломок.
«Кондиционер зимой включать не просто можно, а нужно. Если этого не делать, весной, когда вы начнёте пользоваться им активно, могут появиться серьёзные проблемы. Так, кондиционер смазывается маслом. Если агрегатом не пользоваться, то масло стечёт, а детали останутся без смазки. Тогда они будут усиленно разрушаться от трения и может произойти поломка», — пояснил в беседе с Газета.ру Хайцеэр.

Он добавил, что из-за неграмотного использования сломаться могут подшипники, трубки кондиционера, уплотнители, а также компрессор. Всё это может привести к дорогостоящему ремонту.

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#автомобили
#масло
#рекомендации
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Экономист Чеглов спрогнозировал цену яиц от 90 рублей за десяток в 2024 году
26 декабря 2023, 16:21

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов высказал мнение о том, что в 2024 году десяток яиц будет стоить от 90 рублей.
Он отметил, что цены на продукцию начнут снижаться.

«Запущен механизм антимонопольных проверок, и продолжать «нагнетать» ситуацию просто опасно. Производителям обещана финансовая поддержка. Стартовали импортные поставки — Азербайджан уже включился, на горизонте Турция. Для страховки пошлины на импорт сняты на полгода. Это приведёт к снижению стоимости яиц», — пояснил в беседе с Газета.ру Чеглов.

Специалист добавил, что рост стоимости куриных яиц отражает проблемы, которыми уже всерьёз занялось правительство России. При этом, он предупредил, что несмотря на начатую активную работу государства в решении проблемы, в одночасье результата не будет.

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#яйца
#правительство
#цены
#экономика
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Как получить налоговый вычет на благотворительность и не попасть к мошенникам
25 декабря 2023, 15:14

Фото: istock / Diy13

Физические и юридические лица могут получить налоговый вычет за пожертвования и благотворительность. О том, как можно вернуть часть от суммы, направленной нуждающимся, и как не попасть к мошенникам, расскажет редакция «Радио 1».

Налоговый вычет за благотворительность: что это


Налоговой вычет за благотворительность — вид социальных вычетов, которые можно получить за обучение, лечение, страхование и помощь другим людям. Вычет позволит вернуть часть от пожертвованной суммы.

Кто может получить социальный вычет за благотворительность


Вернуть часть уплаченного налога на благотворительность может любой россиянин, который совершил пожертвование в последние три года.

Важным условиям является то, чтобы пожертвование направлялось не частному лицу, а оформленным официально организациям. К ним относятся: благотворительные фонды, религиозные организации, некоммерческие организации, действующие в целях формирования или пополнения их целевого капитала, социально ориентированные некоммерческие организации.

Какие документы нужны для налогового вычета за благотворительность


Чтобы получить налоговый вычет за благотворительность, в налоговый орган нужно предоставить копии документов, подтверждающих статус некоммерческой организации-получателя пожертвования и цель перечисления пожертвования.

Также необходимо приложить квитанции об оплате, выписки с банковского счета, платежные поручения или иные документы, подтверждающие факт пожертвования. Необходимым документом является справка 2-НДФЛ.

Куда подать документы на налоговый вычет


Обратиться за налоговым вычетом за благотворительность можно в налоговую инспекцию по месту проживания. Далее необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ за тот период, за который необходимо оформить вычет. Заполненную декларацию и документы, необходимые для вычета, можно подать: онлайн, при помощи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» или на сайте ФНС.

В каких случаях нельзя получить вычет по расходам на благотворительность


В налоговом вычете на благотворительность будет отказано, если денежные средства переводились не в организацию, а в адрес учрежденных ею фондов или физическому лицу. Вторым основанием для отказа станет оказание благотворительной помощи из-за какой-либо финансовой выгоды. Например: услуги, бартер, реклама и т.д.

Вычет за благотворительность для юрлица


Оформить налоговый вычет за благотворительность могут также юридические лица, которые перечисляли средства в качестве пожертвований. Такая возможность доступна для тех компаний, которые пользуются общей системой налогообложения. При этом вычет не должен превышать 1% от общей выручки от реализации товаров и услуг.

Как не попасть к мошенникам при пожертвованиях


Сбор пожертвований могут осуществлять только те НКО, у которых видом деятельности является благотворительность. Информация о виде деятельности содержится в уставе организации, который должен быть размещен на ее официальном сайте.

Переносные ящики для сбора пожертвований могут быть использованы только в рамках мероприятий, проводимых НКО. У сотрудника или волонтера, осуществляющего сбор средств, должен быть при себе договор с организацией.

Налоговый вычет за спорт: перечень фитнес-клубов, как оформить
Налоговый вычет за спорт: перечень фитнес-клубов, как оформить

Стационарные ящики для пожертвований устанавливаются на основании договора аренды НКО с собственником помещения. Ящик должен быть опечатан и иметь инвентарный номер.

Кроме того, на ящике должны содержаться сведения об НКО, ИНН, номер счета, контактные данные или сетевой адрес, где можно получить подробную информацию о целях сбора и проводимом мероприятии.

Что делать, если просят о помощи в социальных сетях


В том случае, если с просьбой о помощи обратился незнакомый человек, сообщение рекомендуется игнорировать, так как жертвуя частному лицу, невозможно проконтролировать насколько эффективно будут потрачены средства.

Если за помощью обратились представители НКО, то следует проверить организацию на добросовестность.

Как проверить НКО на добросовестность


В первую очередь нужно выяснить, как долго существует НКО, указаны ли контактные данные, как часто обновляются новости на сайте. Далее следует обратить внимание на финансовые отчеты, а также размещена ли информацию об итогах пошлых сборов.

Важно помнить, что переводы в добросовестные НКО осуществляются только на расчетные счета. Просьба перевести деньги на счет физического лица или электронный кошелек может свидетельствовать о недобросовестности организации.

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#нко
#налоговый вычет
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Онищенко разрешил россиянам есть колбасу в Новый год
Онищенко заявил о безопасности колбасы
25 декабря 2023, 14:31

Фото: istockphoto.com/lenakorzh

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что колбаса вполне безопасна, поэтому ею можно угоститься во время празднования Нового года.
Так специалист развеял мифы о крайней вредности продукта.

«Раз колбаса разрешена – значит, она безопасна. Не надо шарахаться», — приводит utro.ru со ссылкой на РИА Новости слова Онищенко.

При этом, он указал, что, накрывая новогодний стол, подбирать колбасные изделия стоит, обращая внимание на качество. Также колбасу следует правильно хранить в холодильнике и знать меру в её употреблении.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прогнозировал относительно тёплую погоду в Новый год.

«В субботу и воскресенье, 30–31 декабря, скорее всего, будет теплая погода. Прогнозируется 1...2°C и в ночные, и в дневные часы. К вечеру 31 декабря, именно к новогодней ночи, температура начнет снижаться до 0…-3°», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Шувалов.

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#погода
#новый год
#колбаса
#рекомендации
#эксперты
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Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца
Глава Центробанка Набиуллина объяснила резкое подорожание яиц высоким спросом
25 декабря 2023, 09:15

Фото: istock / simpson33

Цены на куриные яйца поднялись не только из-за инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в разговоре с РБК.

Она объясняла, что рост цен также связан с высоким спросом. Она вспомнила обстановку в 2021 году, когда некоторые типы товаров резко вырастали в цене.

«И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — пояснила Набиуллина.
Ранее Президент РФ Владимир Путин ранее связал подорожание повышением спроса и в то же время снижением производства. Кроме того, не был вовремя открыт и импорт. Это был сбой в работе правительства, объяснил российский лидер. Он заверил, что в ближайшее время ситуация улучшится, так как находится под пристальным вниманием Минсельхоза.

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#эльвира набиуллина
#яйца
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Россельхознадзор: Вторая партия куриных яиц доставлена из России в Азербайджан
24 декабря 2023, 00:44

Фото: iStock/EMFA16

Уже вторая партия столовых куриных яиц из Азербайджана в количестве 306 тысяч штук ввезена на территорию Российской Федерации. Об этом сообщил Россельхознадзор в своем Telegram-канале 23 декабря.
Новая партия яиц весом 18 тонн была ввезена через контрольно-пропускной пункт «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе.

Первая партия столовых яиц из Азербайджана в количестве 612 тысяч штук и весом 36 тонн была ввезена в Россию 19 декабря.

Напомним, что решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года. Ранее сообщалось, что, помимо Азербайджана, поставкой куриных яиц в Россию займутся также Турция, Иран и Белоруссия. Совет Евразийской экономической комиссии собирается с 1 января по 30 июня 2024 года обнулить пошлины на ввоз данного вида продукции из других стран. Это временная мера, которая направлена на удержание цен на яйца и избежания дефицита в стране.

Цена на куриное яйцо должна стабилизироваться после Нового года, об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. Этому будет способствовать увеличение собственного производства и поступление продукции из дружественных стран по нулевой пошлине.

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#азербайджан
#россия
#импорт
#яйца
#россельхознадзор
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