Руспродсоюз: На полках российских торговых сетей нет импортных яиц

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Импортные яйца в России не попадают в торговые сети, а идут на переработку, используясь при приготовлении кондитерских товаров или же на том или ином производстве. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.
По его словам, цены на импортные яйца не ниже российских даже при нулевой пошлине благодаря долгосрочным контрактам между птицефабриками и федеральными розничными сетями.
В последнее время, как подчеркнул Леонов, отмечается снижение розничных цен, что свидетельствует о равновесии спроса и предложения и стабилизации ситуации. Но, несмотря на это, ожидать возвращения цен к прошлогодним показателям, поскольку выросли затраты на производство.
Как рассказал «Радио 1» президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев, проблема высоких цен на яйца образовалась из-за потребительской паники, общего удорожания яиц во всём мире и нехватки мощностей производства. При этом Давлеев напомнил, что по данным международного мониторинга, цена одного десятка яиц по состоянию на октябрь прошлого года в России была меньше, чем в 94 странах и составила 1,13 доллара. В Азербайджане и Турции, откуда РФ завозит яйца, цена одного десятка достигала 1,49 и 1,51 доллара.
Ранее специалисты Россельхознадзора сообщили, что первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 316 800 штук и весом 19,36 тонны была завезена в Россию через таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». После завершения всех таможенных и надзорных процедур яйца будут направлены в торговые сети для последующей реализации на территории России. Сотрудники ведомства также рассказали, что Россельхознадзор одобрил поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий.
Зарубежные поставки позволят стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. К концу 2023 года яйца в стране подорожали на 50% по сравнению с его началом. В ситуацию пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину, который объяснил её сбоем в работе правительства. Министерство сельского хозяйства полагает, что цены начнут снижаться уже в январе на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран.
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В последнее время, как подчеркнул Леонов, отмечается снижение розничных цен, что свидетельствует о равновесии спроса и предложения и стабилизации ситуации. Но, несмотря на это, ожидать возвращения цен к прошлогодним показателям, поскольку выросли затраты на производство.
Ранее специалисты Россельхознадзора сообщили, что первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 316 800 штук и весом 19,36 тонны была завезена в Россию через таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». После завершения всех таможенных и надзорных процедур яйца будут направлены в торговые сети для последующей реализации на территории России. Сотрудники ведомства также рассказали, что Россельхознадзор одобрил поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий.
Зарубежные поставки позволят стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. К концу 2023 года яйца в стране подорожали на 50% по сравнению с его началом. В ситуацию пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину, который объяснил её сбоем в работе правительства. Министерство сельского хозяйства полагает, что цены начнут снижаться уже в январе на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран.
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Артем Путинцев