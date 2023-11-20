РБК: Аптеки начали отказываться от продажи психотропных препаратов

Фото: istock / Caiaimage/Agnieszka Wozniak
Из аптек России постепенно стали пропадать сильнодействующие психотропные препараты из-за жесткого контроля и регулируемых цен. Об этом сообщает РБК.
По информации издания, в середине ноября 2023 года препарат от эпилепсии «Фризиум» можно было купить только в двух аптеках Москвы и в 56 аптеках страны, а транквилизатор «Золомакс» нельзя было купить в Тамбовской и Воронежской областях. Как минимум у 8 из 20 зарегистрированных в РФ сильнодействующих наркотических препаратов имеются трудности с доступностью в регионах.
Причиной этого стало ужесточение продаж с 1 сентября. Теперь аптека недостаточно лицензии для продажи сильнодействующих психотропных препаратов. Также должно быть специальное разрешение, которое нужно получать на каждую аптеку, а не на юридическое лицо.
Дефицит препаратов возник из-за ужесточения требований к их обороту и риска «несоразмерных нарушениям» штрафов.
Читайте также:
В России ожидается бум сделок с обменом недвижимостью в 2024 году
ФАС проведёт анализ ценообразования на куриные яйца
«Известия»: Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца
Причиной этого стало ужесточение продаж с 1 сентября. Теперь аптека недостаточно лицензии для продажи сильнодействующих психотропных препаратов. Также должно быть специальное разрешение, которое нужно получать на каждую аптеку, а не на юридическое лицо.
Читайте также:
В России ожидается бум сделок с обменом недвижимостью в 2024 году
ФАС проведёт анализ ценообразования на куриные яйца
«Известия»: Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца
Алина Юрчак