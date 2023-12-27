РФ планирует запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

Фото: istockphoto/dusanpetkovic
Россельхознадзор хочет ограничить транзит по территории РФ в Казахстан всей птицеводческой продукции из Америки.
Об этом сообщает РИА Новости
Сообщается, что в 2022 году объем поставок достиг 23 тысячи тонн, а в 2023 году упал до 15 тысяч тонн.
Данное решение, по предположению источника, рассматривают, чтобы защитить территорию РФ и Казахстана от заноса высокопатогенного гриппа птиц. Эпизоотическая ситуация по заболеванию в США в данный момент нестабильна.
По данным Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в нынешнем году там зарегистрировали более 290 случаев птичьего гриппа.
Также сообщалось, что из-за более агрессивного подтипа птичьего гриппа к концу прошлого года в 41 европейской стране зарегистрировали более 9 тысяч его очагов в популяциях дикой и домашней птицы, а сами потери равняются 69 млн голов.
С началом осени 2023 года фиксировали занос заболевания в личные подсобные хозяйства и на предприятия в Соединённых Штатах Америки, Румынии, Болгарии, а также Мексике.
В службе обратили внимание на сообщения о массовой гибели морских млекопитающих, зафиксиованных в Аргентине, Бразилии, Уругвае.
Высокопатогенный птичий грипп приводит к высокому уровню смертности в стадах домашней птицы и в популяциях диких птиц и млекопитающих.
Читайте также:
Концерн Avon не будет продавать российские активы
Аналитик Тумин: ЦБ ужесточил требования к ипотеке для предотвращения проблем
Промышленное производство в Подмосковье за год выросло на 13%
«Россельхознадзор считает необходимым ввести временные ограничения на транзит по территории Рф в Казахстан всей птицеводческой продукции из США», — заявил собеседник агентства.
Данное решение, по предположению источника, рассматривают, чтобы защитить территорию РФ и Казахстана от заноса высокопатогенного гриппа птиц. Эпизоотическая ситуация по заболеванию в США в данный момент нестабильна.
По данным Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в нынешнем году там зарегистрировали более 290 случаев птичьего гриппа.
Также сообщалось, что из-за более агрессивного подтипа птичьего гриппа к концу прошлого года в 41 европейской стране зарегистрировали более 9 тысяч его очагов в популяциях дикой и домашней птицы, а сами потери равняются 69 млн голов.
С началом осени 2023 года фиксировали занос заболевания в личные подсобные хозяйства и на предприятия в Соединённых Штатах Америки, Румынии, Болгарии, а также Мексике.
В службе обратили внимание на сообщения о массовой гибели морских млекопитающих, зафиксиованных в Аргентине, Бразилии, Уругвае.
Высокопатогенный птичий грипп приводит к высокому уровню смертности в стадах домашней птицы и в популяциях диких птиц и млекопитающих.
Читайте также:
Концерн Avon не будет продавать российские активы
Аналитик Тумин: ЦБ ужесточил требования к ипотеке для предотвращения проблем
Промышленное производство в Подмосковье за год выросло на 13%
Мария Фирсова