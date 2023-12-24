Россельхознадзор: Вторая партия куриных яиц доставлена из России в Азербайджан

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Уже вторая партия столовых куриных яиц из Азербайджана в количестве 306 тысяч штук ввезена на территорию Российской Федерации. Об этом сообщил Россельхознадзор в своем Telegram-канале 23 декабря.
Новая партия яиц весом 18 тонн была ввезена через контрольно-пропускной пункт «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе.
Первая партия столовых яиц из Азербайджана в количестве 612 тысяч штук и весом 36 тонн была ввезена в Россию 19 декабря.
Напомним, что решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года. Ранее сообщалось, что, помимо Азербайджана, поставкой куриных яиц в Россию займутся также Турция, Иран и Белоруссия. Совет Евразийской экономической комиссии собирается с 1 января по 30 июня 2024 года обнулить пошлины на ввоз данного вида продукции из других стран. Это временная мера, которая направлена на удержание цен на яйца и избежания дефицита в стране.
Цена на куриное яйцо должна стабилизироваться после Нового года, об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. Этому будет способствовать увеличение собственного производства и поступление продукции из дружественных стран по нулевой пошлине.
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Первая партия столовых яиц из Азербайджана в количестве 612 тысяч штук и весом 36 тонн была ввезена в Россию 19 декабря.
Цена на куриное яйцо должна стабилизироваться после Нового года, об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. Этому будет способствовать увеличение собственного производства и поступление продукции из дружественных стран по нулевой пошлине.
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Артем Путинцев