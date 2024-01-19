Россиянам рассказали, на что обращать внимание при принятии решения о кредите

Фото: istockphoto.com/Natalia Rusanova
Специалисты рекомендуют при принятии решения о взятии потребительского кредита обращать внимание на детали сделки, такие, как общая сумма расходов на него, а также условия оформления при покупке страховки.
Так, для начала необходимо чётко определить, какие суммы будут потрачены в целом при взятии потребительского кредита, включая все возможные расходы.
Также нужно просчитать стоимость кредита со страховкой и без, поскольку многие банки в случае покупки последней предлагают сниженные процентные ставки, что может стать более выгодным вариантом.
Кроме этого, стоит учитывать и требования, предъявляемые банком заёмщику, и чётко их соблюдать.
Как подмечает utro.ru, банки охотнее оформляют кредит на потребительские нужды своим клиентам.
Ранее сообщалось, что в Москве в 2023 году было зарегистрировано более 136 тыс. договоров ипотеки. Как передаёт АГН «Москва», это рекордная цифра за последние 15 лет.
Читайте также:
Эксперт ОНФ объяснил желание властей ограничить выдачу ипотеки в России
В Госдуму внесли законопроект о праве ЦБ ограничивать выдачу ипотеки россиянам
В ВТБ заявили, что льготная ипотека стала убыточной для банков
Также нужно просчитать стоимость кредита со страховкой и без, поскольку многие банки в случае покупки последней предлагают сниженные процентные ставки, что может стать более выгодным вариантом.
Как подмечает utro.ru, банки охотнее оформляют кредит на потребительские нужды своим клиентам.
Ранее сообщалось, что в Москве в 2023 году было зарегистрировано более 136 тыс. договоров ипотеки. Как передаёт АГН «Москва», это рекордная цифра за последние 15 лет.
Читайте также:
Эксперт ОНФ объяснил желание властей ограничить выдачу ипотеки в России
В Госдуму внесли законопроект о праве ЦБ ограничивать выдачу ипотеки россиянам
В ВТБ заявили, что льготная ипотека стала убыточной для банков
Мелисса Тимофеева