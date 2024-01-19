Россиянам рассказали, на что обращать внимание при принятии решения о кредите

В России впервые с июня подешевели яйца. Согласно данным Росстата за неделю с 10 по 15 января, розничная цена на них снизилась на 0,2%. Однако заместитель исполнительного директора российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов заявил «Радио 1», что полностью стоимость продукта нормализуется только в мае.