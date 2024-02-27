Россиянам рассказали о распространяющемся методе мошенников

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Глава компании из сферы информационной безопасности Евгений Царев сообщил, что мошенники активно стали использовать метод обмана граждан с помощью создания строительных фирм-однодневок.
Так, злоумышленники создают «компанию» по оказанию строительных услуг. Далее клиенту направляют на почту договор сделки и просят внести предоплату по СПБ.
По его словам, за последние несколько месяцев счёт жертв такого типа аферы пошёл на тысячи.
Кроме того, мошенники активно пользуются звонками и могут подменять голос, но технологии прогрессируют, и сгенерировать «кружок» с лицом родственника или друга становится все проще. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв в разговоре с «Радио 1» также рассказывал, как не попасться на крючок злоумышленников.
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«Когда подходит срок поставки, товар не поступает, услуга не оказывается, а исполнитель не выходит на связь. При попытке выяснить, куда были отправлены деньги, вскрывается, что номер, на который был совершен перевод, принадлежит неизвестному физлицу. Договор, присланный по почте или в мессенджере – подделка и законной силы не имеет», – добавил в беседе с Газета.ру Царев.
Кроме того, мошенники активно пользуются звонками и могут подменять голос, но технологии прогрессируют, и сгенерировать «кружок» с лицом родственника или друга становится все проще. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв в разговоре с «Радио 1» также рассказывал, как не попасться на крючок злоумышленников.
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Мелисса Тимофеева