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/ Wildberries
19 сентября 2024, 13:28
Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук задержан
ПРОИСШЕСТВИЯ
19 сентября 2024, 12:57
Бакальчук объявила в Wildberries день траура из-за двух погибших охранников
ПРОИСШЕСТВИЯ
18 сентября 2024, 13:18
«Беспредел»: Татьяна Бакальчук прокомментировала попытку захвата офиса Wildberries
ПРОИСШЕСТВИЯ
20 июля 2023, 14:58
Полиция в Егорьевске разыскивает мужчину, угрожавшего сотруднице Wildberries
ПРОИСШЕСТВИЯ
02 июля 2023, 08:03
На аккаунт Wildberries жительницы Вологодской области неизвестные заказали кремы на 200 тысяч рублей
ПРОИСШЕСТВИЯ
26 июня 2023, 09:43
Wildberries отменил списание денежных средств за возврат товаров с браком
ОБЩЕСТВО
01 июня 2023, 09:13
В Wildberries появился новый способ возврата денег за бракованные товары
ПОЛИТИКА
23 мая 2023, 15:42
Продавцы Wildberries прокомментировали итоги забастовки
ОБЩЕСТВО
23 мая 2023, 15:33
Вице-спикер Госдумы Чернышов рассказал об итогах забастовки продавцов Wildberries
ОБЩЕСТВО
23 мая 2023, 15:04
В Государственной Думе прокомментировали скандал с Wildberries
ОБЩЕСТВО
23 мая 2023, 14:42
Продавцы Wildberries объяснили причину забастовки
ОБЩЕСТВО
23 мая 2023, 13:15
В Москве сотни продавцов Wildberries вышли на забастовку
ОБЩЕСТВО
11 мая 2023, 13:54
У офиса Wildberries в Москве собрались десятки продавцов
ПРОИСШЕСТВИЯ
11 мая 2023, 07:04
Mash: базы данных Wildberries взломали и причинили ущерб на 654 млн рублей
ПРОИСШЕСТВИЯ
07 апреля 2023, 13:32
Wildberries создаст 20 тысяч дополнительных рабочих мест в Подмосковье
ОБЩЕСТВО
29 марта 2023, 05:20
Сотрудница Wildberries подцепила мышиную лихорадку на складе
ОБЩЕСТВО
22 марта 2023, 12:21
У сотрудников Wildberries появятся профсоюзы
ОБЩЕСТВО
17 марта 2023, 07:00
За скандалом вокруг Wildberries скрывается более масштабная проблема
ОБЩЕСТВО
16 марта 2023, 11:18
Wildberries перестал штрафовать работников
ОБЩЕСТВО
16 марта 2023, 09:58
Wildberries начал возвращать деньги владельцам пунктов выдачи, которых оштрафовали за «подмены» товаров
ОБЩЕСТВО
15 марта 2023, 15:20
Компания Wildberries закрыла некоторые пункты выдачи заказов
ОБЩЕСТВО
15 марта 2023, 11:09
Baza: Wildberries увольняет всех сотрудников, участвующих в забастовке
ОБЩЕСТВО
15 марта 2023, 09:15
Baza: представители Wildberries не пришли на встречу в Госдуму
ОБЩЕСТВО
15 марта 2023, 05:18
На Дальнем Востоке и Сибири пункты выдачи Wildberries не открылись из-за забастовок
ОБЩЕСТВО
14 марта 2023, 15:42
Информация о забастовках в Wildberries оказалась фейком
ПРОИСШЕСТВИЯ
05 марта 2023, 13:06
В Уфе женщина избила грабителя
ПРОИСШЕСТВИЯ