Россиянам назвали основные правила спасения от мошенников

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Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин рассказал об эффективных способах не поддаться мошенникам и сберечь свои деньги.
В первую очередь, эксперт рекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам, не оставлять нигде никаких данных о себе, а также в любой непонятной ситуации лучше перезвонить собеседнику на сотовый телефон.
Кроме этого, важно поделиться ситуацией другу или знакомому для того, чтобы эмоционально стабильный собеседник смог отговорить от неправильного шага. Как передаёт «Вечерняя Москва», нужно запомнить, что понятия «безопасный счёт» нет, и, соответственно, любой, кто уговаривает перевести туда средства, уже вводит в заблуждения и должен вызвать подозрения.
Ранее россиянам напомнили, как получить налоговый вычет при покупке жилья.
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Кроме этого, важно поделиться ситуацией другу или знакомому для того, чтобы эмоционально стабильный собеседник смог отговорить от неправильного шага. Как передаёт «Вечерняя Москва», нужно запомнить, что понятия «безопасный счёт» нет, и, соответственно, любой, кто уговаривает перевести туда средства, уже вводит в заблуждения и должен вызвать подозрения.
«Получить вычет можно через Госуслуги, личный кабинет налоговой, а также обратиться в налоговую лично. Вычет можно оформить за три предыдущих года, позже уже вернуть невозможно. Получается, что в 2024 оформить возврат налога можно за три предыдущих года – 2023, 2022 и 2021», – приводит Общественная Служба Новостей слова депутата, члена комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ Никиты Чаплина.
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Мелисса Тимофеева