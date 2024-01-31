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Россиянам назвали основные правила спасения от мошенников

Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Васенин: Не переходите по незнакомым ссылкам
31 января 2024, 19:33
Фото: istockphoto.com/PUGUN SJ

Фото: istockphoto.com/PUGUN SJ

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин рассказал об эффективных способах не поддаться мошенникам и сберечь свои деньги.
В первую очередь, эксперт рекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам, не оставлять нигде никаких данных о себе, а также в любой непонятной ситуации лучше перезвонить собеседнику на сотовый телефон.

Кроме этого, важно поделиться ситуацией другу или знакомому для того, чтобы эмоционально стабильный собеседник смог отговорить от неправильного шага. Как передаёт «Вечерняя Москва», нужно запомнить, что понятия «безопасный счёт» нет, и, соответственно, любой, кто уговаривает перевести туда средства, уже вводит в заблуждения и должен вызвать подозрения.


Ранее россиянам напомнили, как получить налоговый вычет при покупке жилья.

«Получить вычет можно через Госуслуги, личный кабинет налоговой, а также обратиться в налоговую лично. Вычет можно оформить за три предыдущих года, позже уже вернуть невозможно. Получается, что в 2024 оформить возврат налога можно за три предыдущих года – 2023, 2022 и 2021», – приводит Общественная Служба Новостей слова депутата, члена комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ Никиты Чаплина.

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#эксперт
#мошенники
#налоговый вычет
#рф
#безопасность
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Финэксперт Матвеева рекомендовала следить за доходами и расходами
31 января 2024, 19:05

Фото: istockphoto.com/Jinda Noipho

Финансовый консультант Ольга Матвеева заявила, что для эффективного контроля бюджета нужно вести учёт доходов и расходов.
«Чтобы метод действительно был эффективным, не забывайте своевременно вносить всю информацию. Обозначьте себе конкретные сроки. Например, раз в неделю или в месяц в фиксированный день. Имея перед глазами и доходы, и расходы вам будет проще ориентироваться в финансовых возможностях, определить цели по накоплениям и планировать крупные покупки», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Матвеева.

Для этого можно использовать специальные мобильные сервисы и приложения.

Ранее первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин сообщил, что участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году могут стать как минимум девять миллионов человек.

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#приложения
#расходы
#доходы
#финансы
#сбережения
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В России выросли продажи кондиционеров
31 января 2024, 18:50

Фото: istockphoto.com/Lazy_Bear

Продажи кондиционеров в России в декабре-январе выросли на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» отметили, что такая ситуация может быть связана с новогодними морозами и акциями.

«Многие россияне решили приобрести сплит-системы, чтобы не испытывать дискомфорта от жары летом и избежать осеннего ажиотажа и повышения цен. Кроме того, такие кондиционеры могут заменить обогревательные приборы зимой», — приводит Газета.ру сообщение специалистов.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в декабре деловая активность в российском производственном секторе продемонстрировала свои самые высокие темпы роста за последние семь лет.

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#россияне
#кондиционеры
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Депутат Леонов назвал один минус Lada Vesta
Депутат Леонов назвал минусом машины низкий потолок
31 января 2024, 18:35

Фото: istockphoto.com/Fahroni

Депутат Госдумы Олег Леонов заявил, что минусом автомобиля Lada Vesta является низкий потолок.
«Из минусов Vesta по сравнению с иномарками — более низкий потолок. Для меня не проблема, я человек среднего роста. Но если пассажир будет повыше, он будет в потолок упираться. И нет центрального подлокотника, руку положить некуда», — пояснил в беседе с Газета.ру Леонов.

Парламентарий также заявил и о преимуществах машины, таких, как разъём USB для зарядки смартфонов.

Ранее сообщалось, что российская компания «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года запустить новый бренд автомобилей. Так, производитель намерен продавать иностранные модели в сегментах C и D под новым брендом. В настоящий момент компания не разглашает названия новых партнёров.

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#автомобили
#машины
#депутат
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Дизайнер Антелава перечислила самые непрактичные решения в интерьерах
Дизайнер Антелава: Темные полы и шкафы-купе непрактичны
30 января 2024, 19:46

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Вероника Антелава заявила, что непрактичными решениями в интерьере являются тёмные напольные покрытия, однотонные столешницы, шкафы-купе.
«На тёмных напольных покрытиях всегда заметны соринки, пыль, шерсть от домашних питомцев. И если вы не готовы ежедневно делать уборку для поддержания презентабельности помещения и чистоты в нем, то я рекомендую остановить свой выбор на покрытиях «средней» тональности, а также вариантах с мелким рисунком, на которых любой сор менее заметен», — отметила в беседе с Газета.ру Антелава.

Ранее стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что возвращение оверсайз, стиль библиотекаря и тихая роскошь. По её мнению, так можно охарактеризовать последние тренды года.

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#стилист
#выбор
#дизайн
#квартира
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Автоэксперт Субботин назвал проводку китайских машин «барахлом»
29 января 2024, 18:44

Фото: istockphoto.com/RainerPlendl

Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что проводка китайских автопроизводителей в основном является «барахлом», так как производители с пренебрежением относятся к электронике.
«В прошлом году у Haval просто горели машины из-за проводки, из-за короткого замыкания и системы питания. Они не очень понимают, что такое объёмное и линейное расширение материалов, ставили материалы с разным коэффициентом расширения. Такое вообще недопустимо. Правильно отзывают, но это будет касаться всех китайских производителей, потому что все друг у друга копируют», — пояснил в беседе с NEWS.ru Субботин.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Китай продал за границу более 5,26 млн машин, общая сумма которых составила около $102 млн.

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#китай
#машины
#автомобили
#производство
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На бывшем заводе Volkswagen в РФ нашли тысячи иномарок
29 января 2024, 14:40

Фото: istockphoto/geogif

На парковках экс-завода Volkswagen в Калужской области обнаружили тысячи автомобилей.
Иномарки на предприятии, которое остановило работу в России, нашёл Autonews. На территории предприятия, которое собираются перезапустить в первой половине нынешнего года, стоят несколько тысяч китайских, немецких и японских машин, покрытые снегом. Среди них нашлись продающиеся в Китае Volkswagen Tyron, созданная для рынка КНР Audi Q6, кроссоверы Chery Tiggo, Toyota RAV4, электромобили Avatr 11 и минивэны GAC M8.

Завод Volkswagen в Калужской области являлся крупнейшей площадкой для сборки иномарок на российской территории. Мощности завода позволяли выпускать 225 автомобилей ежегодно.

На предприятии есть сварочная и сборочная линия, штамповочный цех, а также площадка по производству бензиновых моторов для Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Ранее сообщалось, что отозваны будут автомобили, которые реализовали в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.
ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус», которое является официальным представителем Haval на рынке РФ, отзывает 32 156 автомобилей. Об этом сказано на сайте Росстандарта.

«Отзыву подлежат 32 156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», - уточняется в сообщении.
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#россия
#автомобиль
#завод
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Haval отзовёт в РФ более 32 тысяч автомобилей
29 января 2024, 11:14

Фото: istockphoto/Dmitrii Guldin

Отозваны будут автомобили, которые реализовали в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.
ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус», которое является официальным представителем Haval на рынке РФ, отзывает 32 156 автомобилей. Об этом сказано на сайте Росстандарта.

«Отзыву подлежат 32 156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», - уточняется в сообщении.
Машины отзывают из-за того, что есть вероятность попадания в разъем жгута проводов под водительским сидением влаги, за которым может последовать короткое замыкание электропроводки и оплавление разъема.

«На всех транспортных средствах будет проведена доработка разъема жгута проводов для исключения рисков попадания влаги», - сказано на сайте.
Ранее сообщалось, что у российских автодилеров появились сложности с обслуживанием китайских автомобилей, которые ввезли по параллельному импорту. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Союз автосервисов. У владельцев машин Geely, Exeed и Li Auto появились проблемы.

Они связаны с тем, что диагностическое оборудование не видит их автомобиль в базе. Ошибка возникает по причине того, что оборудование в транспорте, который произведен для Европы или Китая, отличается от оборудования, которое установлено на российских машинах. Многим автомобилистам приходится отказываться от ремонта.

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#машины
#новости
#автомобили
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Автосервисы отказываются от ремонта авто, ввезённых по параллельному импорту
29 января 2024, 09:39

Фото: istockphoto/xieyuliang

У российских автодилеров появились сложности с обслуживанием китайских автомобилей, которые ввезли по параллельному импорту.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Союз автосервисов. У владельцев машин Geely, Exeed и Li Auto появились проблемы. Они связаны с тем, что диагностическое оборудование не видит их автомобиль в базе. Ошибка возникает по причине того, что оборудование в транспорте, который произведен для Европы или Китая, отличается от оборудования, которое установлено на российских машинах. Многим автомобилистам приходится отказываться от ремонта.

«Часто дилеры физически не могут подключиться к автомобилю, провести диагностику, прочитать и снять ошибки. Например, в автомобиле Geely Monjaro более 60 блоков управления системами. Многие блоки, используемые для китайского рынка и для глобальных версий автомобилей, отличаются, и диагностическая система, которой пользуются российские дилеры, не способна ими управлять и диагностировать», — объяснили в Geely Motors Russia.
Водители начали обращаться за помощью к независимым станциям технического обслуживания, но и там возникли трудности. К примеру, с отсутствием русификации ПО автомобиля, сложности в обслуживании узлов, где необходимо подключение к официальным программам и связь с технической поддержкой.

Эксперты не исключают, что в будущем условия обслуживания автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, будут ещё жестче.
Это вариант возможен, потому что Китай стремится защитить свои активы и основательно закрепиться на рынке.

Ранее сообщалось, что во время эксплуатации автомобилей из Китая зимой их владельцы зачастую жалуются на жидкокристаллические мониторы. Об этом kp.ru рассказал автоэксперт Сергей Логинов.

«У кого-то монитор вообще не загорается или мерцает, у кого-то выскакивают посторонние символы — в общем пользоваться им невозможно. А в современных китайских машинах все завязано на дисплее — и обогрев автомобиля, и подогрев сидений. То есть ехать можно, но абсолютно без комфорта», —объяснил Сергей Логинов.
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#автомобили
#китай
#машины
#автомобилисты
#ремонт
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Nestle предупредила о росте цен на корм для кошек и собак в России
Nestle предупредила о росте отпускных цен на корма для кошек и собак до 12%
26 января 2024, 10:30

Фото: iStock/TatyanaGl

Российское подразделение швейцарского производителя кормов для животных Nestle сообщило партнерам о повышении цен на свои товары до двенадцати процентов. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что рост цен затронет бренды «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan. Повышение стоимости сухих и влажных кормов ожидается с 5 февраля 2024 года.

Согласно данным источника, подорожают также диетические ветеринарные корма и сухая кормовая добавка Purina Pro Plan Veterinary Diet Fortiflora. Корма Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» подорожают при оптовой торговле на четыре процента, сухой кошачий корм Felix — от шести до восьми процентов, корма Purina One — от одного до десяти процентов. Линейка ветеринарных кормов для собак в сухом виде по стоимости увеличится до десяти процентов, во влажном — на семь процентов.

Компания объяснила рост цен на корма увеличением закупочных цен на сырье. А также в качестве ​аргумента рассматривается ослаблением курса российской валюты.

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#собаки
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