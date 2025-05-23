Все материалы автора
Дайана Хусинова
В областном онкодиспансере ввели новый способ обезболивания после операций
Подмосковье
Подмосковные ветеринары объяснили, как подготовиться к появлению собаки
Подмосковье
Изнасилования, наркотики, жестокие убийства: участники «Дома-2», которых больше нет. Как умирали звезды скандального шоу
Шоу-бизнес
С 1 июня изменятся тарифы на проезд в пригородных поездах Москвы и Подмосковья
Подмосковье
РЭЦ проведет вебинар для экспортеров Подмосковья о выходе на вьетнамский рынок
Подмосковье
В подмосковных библиотеках отметили День славянской письменности и культуры
Подмосковье
Вознесение Господне в 2025 году: когда отмечается в России, значение и что нельзя делать на праздник
Общество
«Орешник», «Сармат» и «Ярс»: какие баллистические ракеты есть у России, характеристики, применение на СВО
Спецоперация на Украине
Более 2 тыс. человек приняли участие старте сезона серии Gran Fondo Russia-2025
Подмосковье
В Подмосковье проверили более 2 тысяч яиц на качество и безопасность
Подмосковье
Аграрии Подмосковья обсудят будущее фермерства на онлайн-вебинарах
Подмосковье
В Московской области заработали ещё три единицы тяжелой медтехники
Подмосковье
«ХАЗЯЕВА» сквад на Twitch: кто они такие, состав и чем известны стримеры
Общество
Неравный брак и материнство в 53 года: чем Марина Федункив не угодила хейтерам и почему терпела издевательства бывшего мужа
Шоу-бизнес
Оставила детей с мужем и уехала к любовнику: кто на самом деле виноват в смерти финалистки конкурса «Миссис Россия» Натальи Маурер
Происшествия
В подмосковном Красногорске продолжается строительство ЖК «Аникеевский»
Подмосковье
В Подмосковье прошли семейные беговые соревнования «TOPSKI FAMILY»
Подмосковье
Более 32 тыс. человек поучаствовали в праздновании Дня подмосковных парков
Подмосковье
В Подмосковье стартовал турнир Школьной лиги по художественной гимнастике
Подмосковье
Вертолет Ми 28: почему его называют «Ночной охотник» и в чем его преимущества перед западным аналогом
Спецоперация на Украине
«Рота-Агро» запускает портал для студентов и создает агротехнологический класс
Подмосковье
Производители Подмосковья представили продукцию АПК в Монголии
Подмосковье
На сайте «Мособлгаза» запущен ИИ-ассистент для онлайн-консультаций
Подмосковье
Мать из Челябинской области заказала убийство дочери из-за плохой учебы
Происшествия
В России обсудили ключевые инициативы следующего года
Общество
В Дубне прошла встреча руководства города с жёнами и матерями участников СВО
Спецоперация на Украине
В Московской области прошел патриотический автопробег «Дорогами Победы»
Политика
За три месяца в Подмосковье вынесли около 300 постановлений с помощью ИИ
Подмосковье
Мострансавто напомнило правила перевозки домашних животных в автобусах компании
Подмосковье
Мытищинские нейрохирурги спасли женщину от полного паралича
Подмосковье
Подмосковные дорожники отремонтировали светофоры в семи городских округах
Подмосковье
С начала года в Подмосковье неонатальный скрининг прошли почти 25 тыс. малышей
Подмосковье