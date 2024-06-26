Все материалы автора
Диана Аванесян
Украинцы кончаются: Спецназ из Польши заметили на Курском направлении
Спецоперация на Украине
Финдиректор ГК «Самолет» Голубничая рассказала о ключевых вызовах девелоперам
Экономика
Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон отказалась от подруги из-за Анджелины Джоли
Шоу-бизнес
«Верит в боженьку и играет в баскетбол»: Надежда Сысоева перечислила требования к будущему мужу
Шоу-бизнес
Самая сексуальная бегунья мира опубликовала откровенное фото
Общество
Пугачева и Орбакайте продолжают зарабатывать миллионы в России
Шоу-бизнес
«Появление папы доставляет мне физическую боль»: уехавшая из РФ Мария Машкова разорвали связь с родными
Шоу-бизнес
«Это шутка»: Анна Михалкова высмеяла себя после получения звания народной артистки РФ
Шоу-бизнес
«Лучше, чем сдохнуть»: Паша Техник перед комой сделал откровенное признание Гуфу
Шоу-бизнес
Россиянку депортируют из США из-за незаконных эмбрионов
Происшествия
В Киеве раскрыли обман Зеленского на фоне удара «Орешником»
Политика
Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Брянской области
Происшествия
В Магаданской области мужчину обвинили в истязании 13-летнего пасынка
Происшествия
Президент Бразилии объявил траур в память о 61 жертве авиакатастрофы
Происшествия
«Атака мертвецов»: как русские солдаты с кровавой пеной у рта и пузырящейся кожей отстаивали Осовец
Общество
«Не самоубийца»: Продюсер Пригожин высказался о Латвии и концерте Пугачевой в РФ
Шоу-бизнес
Гросси: атаки ВСУ на Энергодар угрожают ядерной безопасности
Спецоперация на Украине
Жители Тулы сообщили о звуках взрыва над городом 3 июля
Происшествия
Эрдоган пригласил Путина в Турцию
Политика
Гроб с ветераном ВОВ пришлось переправлять на лодке из-за отсутствия моста
Происшествия
V1.ru: Российскому подростку разбили нос из-за просьбы перестать «кидать зигу»
Происшествия
Китай обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела страны
Политика
Подполье: Украина активизировала авиацию в Николаевской области
Спецоперация на Украине
Россиянин пять лет выращивал в огороде коноплю и попался
Происшествия
Стали известны подробности смерти сына помощника Путина
Происшествия
Кадыров раскрыл детали продаж квартир в новом районе Путина в Грозном
Общество
Зеленский недоволен новым главкомом ВСУ Сырским
Спецоперация на Украине
Наркоторговцы использовали Citi для отмывания денег
Происшествия
Закопал заживо: россиянин получил 19 лет колонии за убийство любовницы и ее дочки
Происшествия
Религиовед Лункин: патриарх Варфоломей действовал в интересах США
Политика
Шри-Ланка запросила у РФ компенсацию за погибших на СВО соотечественников
Спецоперация на Украине
В Челябинске допросили девушку, которая 14 лет находилась в плену
Происшествия