Все материалы автора
Лев Каштанов
В Подмосковье с начала года отремонтировали около 7 тысяч урн
Подмосковье
В дачном посёлке Загорянский отремонтируют школу
Подмосковье
В лесах Подмосковья за неделю провели более 1,7 тыс. патрулирований
Подмосковье
В подмосковной канализации нашли 43 ведра каучуковых шариков
Подмосковье
В Раменском в День защиты детей проведут праздник на свежем воздухе
Подмосковье
Полиция задержала московского тинейджера, ставшего курьером мошенников
Подмосковье
В Можайске открыли уникальный Парк выдр
Подмосковье
Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с графиком отключения воды
Подмосковье
Больницам Подмосковья нужны доноры с тремя редкими группами крови
Подмосковье
Психолог Лыков назвал способы справиться со стрессом от ЕГЭ
Подмосковье
Власти Ступина провели выездную встречу с жителями посёлка Малино
Подмосковье
В Химках завершили ремонт асфальта на улице Гоголя
Подмосковье
В Шатуре проведут отборочный этап фестиваля «Город танцует в парках»
Подмосковье
Боксёры из Подмосковья завоевали восемь медалей на первенстве России
Подмосковье
Глава Ступина Мужальских поздравил выпускников с окончанием учёбы
Подмосковье
В подольском парке Талалихина проведут фестиваль «Город профессий»
Подмосковье
Долголетам Павловского Посада рассказали о распространённых схемах мошенничества
Подмосковье
К подмосковной системе «Безопасный регион» подключили ещё более 4,2 тыс. камер
Подмосковье
В одинцовском ЖК «Рублёвский Квартал» ввели в эксплуатацию два дома
Подмосковье
Росгвардейцы задержали в Раменском мужчину с мефедроном
Подмосковье
Загруженность дорог Подмосковья утром 27 мая составила пять баллов
Подмосковье
Жителя Люберец будут судить за серию краж элитного алкоголя из магазинов
Подмосковье
Жителей Подмосковья приглашают стать волонтёрами «Интервидения»
Подмосковье
Участниками подмосковной Олимпиады по авиамоделированию стали 30 школьников
Подмосковье
В восьми округах Московской области починили дорожные ограждения
Подмосковье
В Москве состоится молодёжный медиа-семинар ЦФО
Общество
Мобильный ФАП в Подольске совершил с начала года более 80 выездов
Подмосковье
Объявлен набор координаторов Летних школ арт-кластера «Таврида»
Общество
В парках Подмосковья побывали за неделю более 2,4 млн человек
Подмосковье
В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 80 человек
Подмосковье
Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 26 по 28 мая
Подмосковье
На экологической акции в Дзержинском собрали около тонны макулатуры
Подмосковье