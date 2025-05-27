Все материалы автора
Никита Кротов
Подозреваемые в краже 127 млн руб. в Москва-Сити являются безработными из Чечни
Происшествия
В Московском зоопарке неизвестный хотел отравить леопарда
Происшествия
«Знаю только одну плохую вещь»: Медведев ответил на угрозы Трампа России
Спецоперация на Украине
«Этот человек всегда прав»: дочь Олега Ефремова сделала откровенное заявление
Культура
«Никаких предположений»: Катя Лель рассказала о поисках пропавшего экс-супруга
Шоу-бизнес
«Меня сильно оскорбляет»: Павел Дуров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
«Зависимость на всю жизнь»: врач о скандальном поведении Глюкозы в клубе
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой так и не вышла замуж: что произошло
Шоу-бизнес
«Миша был болен»: Оскар Кучера отказался считать Михаила Ефремова убийцей
Шоу-бизнес
Белоруссия сняла запрет на ввоз картофеля из стран ЕС
Политика
Невеста Григория Лепса приглашает подруг на отложенную певцом на неопределенное время свадьбу
Шоу-бизнес
В Кремле высказались о попытках атаковать Россию
Спецоперация на Украине
«Ждали, что он вернется»: можно ли было спасти умершего в 60 лет Виталия Соломина
Культура
«Не может налюбоваться»: Лянка Грыу показала редкие фото особенного сына
Шоу-бизнес
Анна Седокова показала фигуру в мини-платье
Шоу-бизнес
«Таких тварей много»: Милонов призвал составить список уклонистов среди отечественных звезд
Спецоперация на Украине
США получили от Украины список условий для урегулирования конфликта
Спецоперация на Украине
Стало известно, когда Филиппа Киркорова выпишут из больницы
Шоу-бизнес
«Это не звучало как что-то такое хорошее»: Путин рассказал, как его назвали киборгом
Политика
Экономист спрогнозировал ключевую ставку ЦБ до конца следующего года
Экономика
«Спартак» готов обсудить новое соглашение с Кристофером Мартинсом
Спорт
«Хотят все перевернуть с ног на голову»: Депутат о мирных предложениях РФ для Киева
Спецоперация на Украине
«Есть чем ответить»: Генерал предостерег Украину от провокаций в адрес России
Спецоперация на Украине
Дочь Леонида Якубовича показала оригинальный подарок отцу на 80-летний юбилей — фото
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон раскрыла свою мечту, от которой отказалась в пользу актерской карьеры
Шоу-бизнес
Пропавший с радаров Константин Меладзе попал на видео
Шоу-бизнес
«Это было кошмарно»: Виктория Дайнеко о хейте в свой адрес
Шоу-бизнес
Стал известен заработок Ильи Авербуха на бизнесе
Шоу-бизнес
Назван лучший игрок «Зенита»
Спорт
«Не пора ли ему просто закрыть рот?»: Басков ответил Соседову на призыв покинуть сцену
Шоу-бизнес
«Надо ее закрыть»: Гай Германика назвала Диану Арбенину «токсичной» и нецензурно о ней высказалась
Шоу-бизнес
«Я иду забрать свое»: жена Эрнста в экстравагантном наряде появилась в Грибоедовском ЗАГСе
Шоу-бизнес