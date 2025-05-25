Все материалы автора
Элина Позднякова
Экс-профессор МГУ покончил с собой после того, как отдал мошенникам 52 млн рублей
Происшествия
В ГД оценили заявление Келлога о возможной встрече Путина с Трампом и Зеленским в Женеве
Спецоперация на Украине
Диетолог рассказала, на что может указывать запах изо рта
Здоровье
Косметолог дала советы по уходу за кожей летом
Здоровье
Российские танкисты устроили хаос на позициях ВСУ в ДНР
Спецоперация на Украине
«Станут законными целями»: Стало известно, как Россия может ответить на атаки со стороны Украины
Спецоперация на Украине
Перечислены главные ошибки при покупке первого автомобиля
Общество
Автоэксперт дал советы, как экономить топливо в дальних поездках
Общество
В России наблюдается увеличение случаев внезапной смерти хоккеистов
Спорт
Россиянам рассказали, как распространяется лихорадка чикунгунья
Здоровье
Дачникам рассказали, как защитить огород от слизней
Общество
«Попытка давления»: эксперт объяснил цель снятия ограничений по дальности военных поставок Украине
Спецоперация на Украине
В Кузбассе закрыли на ремонт ключевую трассу Р-255 «Сибирь»
Общество
Кемеровскую область замело снегом
Общество
Глеб Калюжный прибыл в военкомат на отполированном чёрном «гелике»
Шоу-бизнес
«Тут важны нюансы»: Роза Сябитова оценила пощечину Макрону
Политика
Россияне назвали главные критерии безопасности жилья
Общество
Прогулки на свежем воздухе помогут избавиться от стресса
Здоровье
Жителей столичного региона ожидает жаркая неделя с кратковременными дождями
Общество
«Побочный эффект»: Косметолог объяснил, почему лицо Анны Седоковой так состарилось
Шоу-бизнес
Мирошник: Обмен пленными между РФ и Украиной стал значимым шагом в переговорах
Спецоперация на Украине
Врач рассказала, как выявить у ребёнка перегрев
Здоровье
Москвичи раскрыли, где больше всего любят проводить летний отпуск
Туризм
Диетолог рассказал об опасности ранних арбузов
Здоровье
В Совфеде посоветовал спокойно относиться к резким заявлениям Трампа в адрес Путина
Спецоперация на Украине
Политолог Дудчак назвал отправку ВСУ в бой женщин-заключённых геноцидом
Спецоперация на Украине
Бывшая структура IKEA в РФ сменила владельца
Общество
Петербуржцы отправили более 14 тысяч открыток «Литературной почтой»
Общество
В Кемерове дети продолжают игры на берегу Томи после того, как ребенка унесло течением
Общество
«Вряд ли связано со сменой рациона»: Диетолог рассказала, как жене Цекало далось резко похудеть
Шоу-бизнес
Диетолог рассказала, как освежиться в жару
Здоровье
Диетолог назвала фрукты, которые бодрят с утра лучше кофе
Здоровье