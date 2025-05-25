Все материалы автора
Иван Мусатов
Собянин: уничтожено еще два БПЛА, атаковавших Москву
Спецоперация на Украине
Sky News: мэр Лондона Хан поддержал легализацию хранения марихуаны
Политика
В России сократилось число абортов
Общество
Собянин: за два часа средства ПВО отразили атаку 24 дронов, летевших на Москву
Спецоперация на Украине
В аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля ограничили работу
Общество
Собянин: средства ПВО отразили атаку еще двух дронов ВСУ, летевших на Москву
Спецоперация на Украине
Беспилотники ВСУ ударили по московскому Троицку
Спецоперация на Украине
Собянин: средства ПВО сбили 12 беспилотников, летевших на Москву
Спецоперация на Украине
«Спасибо, что сделала шаг навстречу!» Загитова и Медведева помирились после ссоры на Олимпиаде:
Шоу-бизнес
В городе Алексин Тульской области ПВО сбивает дроны ВСУ
Спецоперация на Украине
Росавиация: в Домодедово временно ограничили работу аэропорта
Общество
Кейт Миддлтон назвали ассистенткой принца Уильяма в доме престарелых в Кардиффе
Шоу-бизнес
Зеленский: готовится соглашение по производству дальнобойного оружия на Украине
Политика
Генсек ООН Гутерреш осудил удары дронов ВСУ по гражданам России
Политика
Биг Бейби Тейп сделал предложение возлюбленной спустя 10 лет отношений
Шоу-бизнес
На Солнце была зафиксирована вспышка высочайшего класса
Общество
В России возвращается строительство деревянных многоквартирных домов
Общество
Форбс: выход Трампа из переговоров по конфликту приведет к капитуляции Украины
Политика
Губернатор Миляев: в Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома
Спецоперация на Украине
Yle: Швеция и Дания предоставили Украине помощь в виде старых рыбацких сетей
Политика
В Находке мотоциклист сбил восьмилетнюю школьницу на пешеходном переходе
Происшествия
В Туле обломки беспилотника упали на многоэтажку
Спецоперация на Украине
Собянин: в ночь на 25 мая Москву атаковали 12 беспилотников
Спецоперация на Украине
«Жизнь для меня закончилась»: Вдова Владимира Турчинского рассказала о переживаниях после смерти шоумена
Шоу-бизнес
Минпросвещения: обществознание исключат из программы учащихся 6-7-х классов
Общество
Собянин: сбито еще три беспилотника, летевших на Москву
Спецоперация на Украине
В Твери прогремели мощные взрывы на фоне работы ПВО по дронам ВСУ
Спецоперация на Украине
Росавиация: в Шереметьево введены ограничения на прием и вылет самолетов
Общество
Собянин: средства ПВО отразили атаку еще двух дронов ВСУ, летевших на Москву
Спецоперация на Украине
Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский вновь ввели ограничения
Общество
Япония без предупреждения открыла огонь вблизи российской границы
Политика
Росавиация: в аэропорту Внуково введены ограничения на полет самолетов
Общество