Все материалы автора
Лора Луганская
Госдума приняла инициативу Мособлдумы о проезде к местам пожаров без разрешений
Подмосковье
Врачи скорой помощи из Можайска заметили аварию на ЦКАД и помогли мотоциклисту
Подмосковье
Учащихся приглашают на Международный конкурс «Вместе против коррупции!»
Общество
Участники акции «Чистый автобус» оценят состояние общественного транспорта
Подмосковье
Как организовать летнее путешествие с питомцем: советы подмосковных ветеринаров
Подмосковье
Регистрация на Всероссийский конкурс «Знание.Лектор» открыта до 15 июля
Подмосковье
Более чем на 50 участках подмосковных дорог устанавливают знаки «Дикие животные»
Подмосковье
В Подмосковье с 1 июня изменится стоимость проезда в общественном транспорте
Подмосковье
Подмосковная Система-112 за 10 лет работы приняла 100 млн обращений
Подмосковье
В Жуковском появится новый станкостроительный завод
Подмосковье
Пассажирам подмосковных автобусов начали раздавать питьевую воду
Подмосковье
Подмосковная компания выпустила систему БАДов для планирования беременности
Подмосковье
Два из трёх подмосковных лесных пожаров выявил за сутки видеомониторинг
Подмосковье
В Коломне построили первый в России речной плавучий госпиталь
Подмосковье
Колледжи Подмосковья завоевали четыре награды чемпионата Profskills Belarus
Подмосковье
ЕГЭ по математике сдали порядка 35 тыс. выпускников Московской области
Подмосковье
Врачи центра Бакулева отобрали в Дубне пациентов на сложные операции
Подмосковье
Вертолёты санавиации совершили в Московской области с начала года 335 вылетов
Подмосковье
Жители Подмосковья в 2025 году оформили онлайн 42 тыс. медицинских справок
Подмосковье
Воробьёв проверил в «Ясенках» работу бассейна, созданного по просьбе бойцов
Спецоперация на Украине
На форум «Сильные идеи» приняли уже 3,5 тыс. заявок на тему экологии и климата
Общество
Китайским предпринимателям рассказали об инвестиционном потенциале Подмосковья
Подмосковье
В Долгопрудном спасли девушку, проглотившую конструкцию для коррекции прикуса
Подмосковье
Жителей Московской области предупредили об опасности тополиного пуха
Подмосковье
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» объявил набор волонтёров
Подмосковье
Более 50 подмосковных организаций получили лицензию на управление домами
Подмосковье
Ресурс «Лапша Медиа» опроверг планы отказа от пенсий в России
Общество
Названы место и время проведения областного фестиваля керамики «Синница 2025»
Подмосковье
В трёх подмосковных лесничествах спрогнозировали IV класс пожарной опасности
Подмосковье
Подмосковным автомобилистам перечислили правила поведения на дороге в жару
Подмосковье
В Московской области запустили новую технологию организации ОГЭ
Подмосковье
В Архангельском прошёл фестиваль подростковых театральных студий
Подмосковье