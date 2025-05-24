Все материалы автора
Ольга Енгалычева
В Казани выпускники устроили массовую драку
Происшествия
Во время игры в гольф с Трампом лебедь ущипнул Уиткоффа в пах
Общество
«Мне было больно, но спокойно»: экс-супруга Гуфа рассказала, как рэпер отвез ее в роддом
Шоу-бизнес
В Швейцарских Альпах обнаружили тела пяти туристов
Происшествия
Умер актер из сериала «Семейный детектив» Геннадий Третьяков
Культура
Экс-участница Dream Team Настя Рыжик вышла замуж
Шоу-бизнес
Директор Паши Техника усомнился в создании рэпером картины, проданной за 10 млн рублей
Шоу-бизнес
Олег Майами и Леша Свик покинули проект «Сокровища императора»
Шоу-бизнес
Скончался актер фильма «Прощай, шпана замоскворецкая…» Лев Бобышев
Культура
«Ждите новую меня»: Собчак собралась лечь под нож пластического хирурга
Шоу-бизнес
В Астрахани лифт с жильцами упал с высоты шестого этажа
Происшествия
Актриса Клер МакКанн рассказала о личной трагедии: «С разбитым сердцем сообщаю о смерти моего чудесного сына»
Шоу-бизнес
Актриса Юлия Снигирь решила попрощаться с блондом
Шоу-бизнес
Сергей Сухов рассказал, как собаки повлияли на его жизнь: «Они наполняют пространство»
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков «пригрозил» журналистам тюрьмой перед выходом Владимира Путина
Политика
Подмосковные росгвардейцы помогли эвакуировать людей во время пожара в Королёве
Подмосковье
В Королеве начался сильный пожар в ТЦ «Пионер»
Происшествия
Стало известно, кто подал в суд на бывшую жену Паши Техника
Шоу-бизнес
Исполнительница хита «Матушка» спела с уличным музыкантом: «Пора певцам выходить в люди. Хватит сцены топтать»
Шоу-бизнес
Николь Кидман рассказала об отношениях с дочками: «Обсуждаем самые интимные вещи»
Шоу-бизнес
Скончался художник-постановщик «Звездных войн» Лесли Дилли
Культура
Роспуск «ВИА Гры» может оказаться PR-ходом
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Позова вышла на связь после сообщений в психиатрической клинике: «Сейчас время тишины»
Шоу-бизнес
В Санкт-Петербурге пятеро мужчин окрыли стрельбу по горожанам из окна квартиры
Происшествия
В РФ продажи игрушек-монстров Лабубу выросли в 13 раз
Экономика
Ксения Собчак раскритиковала Лабубу и «теток за 40», которым их дарят
Шоу-бизнес
Тимати чуть не придавило деревом: «Я знаю, многие бы обрадовались»
Шоу-бизнес
В Москве жильцы новостройки случайно нашли майнинговую ферму в доме
Общество
Больше не эзотерик и не астропсихолог: брат Дани Милохина начал продавать интимные фото и видео
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала маму в дачной теплице в вечернем наряде: «Мамино выходное»
Шоу-бизнес
В Турции российская туристка пострадала, когда убегала от возлюбленного с оружием
Происшествия
Устроившей поджог отдела полиции петербурженке предъявили обвинения в совершении теракта
Происшествия