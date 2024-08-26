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/ минэнерго
26 августа 2024, 12:48
В Москве задержали экс-замминистра энергетики РФ Петра Бобылева
ПРОИСШЕСТВИЯ
11 июля 2023, 06:42
Минэнерго РФ: Луганская ТЭС будет частично переведена на уголь
ОБЩЕСТВО
17 июня 2023, 12:35
На Украине при взрыве метана на угольной шахте пострадали три человека
ПРОИСШЕСТВИЯ
18 мая 2023, 09:20
В нескольких областях Украины повреждена энергетическая инфраструктура
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
30 апреля 2023, 06:48
Замглавы Минэнерго Украины Сафаров заявил о повышении тарифов
ОБЩЕСТВО